Sporting Cristal dio firme respuesta ante la posible llegada de Jorge Cazulo como DT: "Vamos a..."

La era de Paulo Autuori llegó a su fin luego de los malos resultados que mantiene a Sporting Cristal lejos de la lucha por el Torneo Apertura y conseguir una ajustada clasificación a la Copa Libertadores con rivales inferiores. Ante ello, la dirigencia del equipo rimense salió a aclarar el perfil que buscan en el nuevo entrenador. ¿Será Jorge Cazulo el próximo DT?

Jorge Cazulo dejó Sporting Cristal siendo una de las figuras históricas del elenco rimense y es recordado por los hinchas con mucho cariño y respeto. Actualmente se desempeña como asistente técnico en Defensa y Justicia de Argentina y su regreso al fútbol peruano podría ser para dirigir a los celestes.

Sporting Cristal evalúa la llegada de nuevo entrenador

Apenas han pasado unas semanas desde que inició la Liga 1 y Sporting Cristal está prácticamente fuera de la pelea del Torneo Apertura. Otro de los factores que alejó a los rimenses de los primeros lugares de la tabla es la postura negativa de Autuori por no realizar un fichaje extranjero sin importar el mal rendimiento de los jugadores del plantel actual. Todo esto hizo que su vínculo con el equipo peruano llegue a su final y ahora saltan nuevas opciones para sustituirlo.

Jorge Cazulo podría continuar su carrera en Sporting Cristal como entrenador y Gustavo Zevallos, directivo del club, no descartó por completo su llegada. “Yo no voy a dar ningún nombre por respeto. Lo último que vamos a hacer a estas alturas es comenzar a especular porque me parece poco serio. Jorge Cazulo es una persona que ha jugado en el club y todos lo conocen, pero llegado el momento iremos al departamento de scouting para ver quiénes son las personas idóneas, veremos qué cosa es lo mejor”, explicó en conversación con radio L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

Sporting Cristal contra el tiempo

Con la vacante abierta del puesto de entrenador en Sporting Cristal, otro de los candidatos es Roberto Mosquera, quien tiene pasado en el club y está sin equipo tras desvincularse de Sport Huancayo. Desde la dirigencia están al tanto de la importancia que tiene conseguir nuevo entrenado y más aún sabiendo los partidos que se les viene.

El próximo compromiso de los celestes será ante Moquegua como locales en la fecha 9 el próximo viernes 3 de abril y luego recibirán a Cerro Porteño por la Copa Libertadores el miércoles 8 de abril.