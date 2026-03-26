Miguel Rondelli remece el mercado y deja Cusco FC para firmar por campeón peruano: "Llegó a un acuerdo"

En la Liga 1 se han realizado diferentes cambios de técnicos en las últimas fechas y ahora se sumaría a la lista el argentino Miguel Rondelli. El experimentado estratega dejará Cusco FC para aceptar un nuevo reto en su carrera, pero se mantendrá en el fútbol peruano. Se descarta su llegada a Sporting Cristal.

El futuro de Miguel Rondelli se define en las próximas horas luego de recibir la propuesta de un club del Torneo Apertura con bastante historia. El DT argentino logró la histórica clasificación de Cusco FC a la Copa Libertadores, pero no estaría a cargo del elenco de cara a lo que resta de temporada.

Miguel Rondelli dejaría de ser DT de Cusco FC para fichar por nuevo equipo

Durante el programa ‘Modo fútbol’, se confirmó el principio de acuerdo del entrenador Miguel Rondelli para llegar a Melgar FC, quien recientemente anunció la salida de Juan Reynoso tras una seguidilla de malos resultados que los alejó de la lucha por el Torneo Apertura.

“El club con el que Miguel Rondelli ya llegó a un acuerdo es Melgar de Arequipa. Faltaría ejecutar la cláusula de salida y para ello tiene que indemnizar”, señaló el periodista Paul Pérez. Rondelli tenía contrato con Cusco FC hasta el 2028 y el vínculo llegaría a su fin.

Asimismo, Gustavo Peralta reafirmó que anteriormente, el elenco del ‘Dominó’ lo ha buscado anteriormente y finalmente se concretaría su llegada de cara a la temporada 2026. “Es un movimiento fuerte porque le estás sacando a un técnico a poco de la Copa Libertadores con contrato largo, no es la primera vez que lo quieren y el proyecto que le han ofrecido es de muchos años”, expresó.

(Video: Modo fútbol)

La situación de Melgar no es una de las mejores luego de quedarse de la Copa Sudamericana a manos de Cienciano y, además, no conseguir buenos resultados en el Torneo Apertura. Melgar está en el puesto siete con 11 puntos, lejos de los primeros lugares.