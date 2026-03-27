Carlos Zambrano y Miguel Trauco avanzan con su fichaje a campeón de Liga 1: "Opción"

Carlos Zambrano y Miguel Trauco estuvieron cerca de fichar por Sport Boys de cara al Torneo Apertura de la Liga 1 2026; sin embargo, debido a temas económicos, el fichaje no se logró concretar. No obstante, luego de varias semanas, se reveló que los exjugadores de Alianza Lima están reconsiderando llegar al cuadro del Callao.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco remecen el mercado y se acercan a fichar por campeón de Liga 1

Según informó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, Trauco y Zambrano están manejando la opción de volver a fichar por Boys de cara a la temporada 2026 luego de salir de Alianza.

El comunicador informó que los exfutbolistas blanquiazules podrían fichar por el cuadro chalaco y campeón de Liga 1 en plena fecha FIFA.

Asimismo, si el fichaje de Carlos Zambrano y Miguel Trauco a Sport Boys se concreta, todo podría formalizarse luego de la pausa por amistosos internacionales entre selecciones.