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Carlos Zambrano y Miguel Trauco avanzan con su fichaje a campeón de Liga 1: "Opción"
Carlos Zambrano y Miguel Trauco quieren romper el mercado de pases y ahora avanzan con su fichaje a campeón de la Liga 1 tras su salida abrupta de Alianza Lima.
Carlos Zambrano y Miguel Trauco estuvieron cerca de fichar por Sport Boys de cara al Torneo Apertura de la Liga 1 2026; sin embargo, debido a temas económicos, el fichaje no se logró concretar. No obstante, luego de varias semanas, se reveló que los exjugadores de Alianza Lima están reconsiderando llegar al cuadro del Callao.
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Carlos Zambrano y Miguel Trauco remecen el mercado y se acercan a fichar por campeón de Liga 1
Según informó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, Trauco y Zambrano están manejando la opción de volver a fichar por Boys de cara a la temporada 2026 luego de salir de Alianza.
El comunicador informó que los exfutbolistas blanquiazules podrían fichar por el cuadro chalaco y campeón de Liga 1 en plena fecha FIFA.
Asimismo, si el fichaje de Carlos Zambrano y Miguel Trauco a Sport Boys se concreta, todo podría formalizarse luego de la pausa por amistosos internacionales entre selecciones.
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