Carlos Zambrano y el último paso para firmar por campeón peruano de cara a la Liga 1 2026

Carlos Zambrano se encuentra sin club, no obstante, en el último día del mercado de pases el defensor define su futuro y está a solo un paso de firmar por campeón del fútbol peruano de cara a la temporada 2026 de la Liga 1. Estamos hablando de Sport Boys.

Carlos Zambrano y el último paso para firmar por campeón peruano de la Liga 1

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Boys desea a Zambrano para reforzar su zaga defensiva para disputar lo que queda del Torneo Apertura y lo que viene en el Clausura de 2026.

Por ello, desde la directiva chalaca esperan una última respuesta del exjugador de Alianza Lima, antes del cierre del libro de pases en el fútbol peruano.

“Hoy cierra el libro de pases. Boys espera una última respuesta de Carlos Zambrano”, escribió el comunicador en su cuenta de X (antes Twitter).

Es importante mencionar que días previos al fin de mercado de pases en Perú, Sport Boys se encontraba negociando con Carlos Zambrano para que llegue al Callao como su flamante fichaje, sin embargo, todo se cayó en último momento.

Sport Boys desea el fichaje de Carlos Zambrano en el último día del mercado de pases en Perú

Peralta mencionó que, debido a que el club chalaco no contaba con los fondos suficientes para pagar el sueldo del zaguero que estuvo por Alianza Lima, buscaba un patrocinador que pudiera costear gran parte del sueldo.

No obstante, tras no encontrar un sponsor, las negociaciones no siguieron su curso y ahora, a solo horas del cierre del libro de pases, Boys solo espera una respuesta de Zambrano en donde afirme que ya hay una solución y pueda concretar su fichaje.

Carlos Zambrano y su futuro incierto de cara al 2026

Carlos Zambrano salió de Alianza Lima tras ser despedido por cometer acto de indisciplina al meter mujeres al hotel de concentración cuando el equipo jugaba la Serie Río de La Plata en el inicio de la temporada 2026. Además, fue denunciado por una argentina de supuesto abuso carnal.

Tras ello, el defensor todavía no ha oficializado un club, sin embargo, en Sport Boys lo desean para reforzar su zaga defensiva y desde el fútbol de Asia también lo ven con buenos ojos.