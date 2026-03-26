Campeón con Universitario suena para ser nuevo DT de Cusco FC tras salida de Rondelli: "Interés"

En las últimas horas se conoció que Miguel Rondelli dejará de ser técnico de Cusco FC en plena disputa de la Liga 1 Torneo Apertura 2026. Por ello, a falta de oficialización, la directiva del cuadro cusqueño ya empezó a moverse para encontrar a su reemplazo y tiene en la mira a un destacado entrenador que salió campeón con Universitario de Deportes.

Campeón con Universitario suena para ser nuevo DT de Cusco FC

Durante el programa ‘Hablemos de MAX’, el periodista Gustavo Peralta señaló que la directiva de Cusco FC ya empezó a buscar a posibles remplazantes de Miguel Rondelli como su DT. En ese sentido, señaló que uno de los principales candidatos a tomar el mando del club es Ángel Comizzo.

De acuerdo a lo informado por Peralta, el estratega argentino tiene uno de los perfiles más atractivos para la dirección deportiva de ‘Los Dorados’ y es seguido desde hace mucho tiempo.

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"Por información que me pudo llegar, el nombre de Ángel Comizzo es el que más se perfila en Cusco FC. Porque Cusco ya ha hecho saber su interés por Comizzo hace tiempo, antes que Rondelli. Siempre han señalado que es un perfil que les gusta. Si llega a Cusco no podrá dirigir en campo el Torneo Apertura", señaló el citado comunicador.

Cabe señalar que para que se de la llegada de Ángel Comizzo al cuadro imperial, primero se deberá hacer oficial la salida de Miguel Rondelli, para que puedan iniciar las negociaciones. Asimismo, Gustavo Peralta remarcó que el ‘Flaco’ no podrá dirigir desde el banquillo por todo el Apertura.

Ángel Comizzo es el principal candidato para ser DT de Cusco FC. Foto: Carlos Félix/URPI

Recordemos que Comizzo dejó la dirección deportiva de Atlético Grau en plena temporada, luego de encadenar una serie de malos resultados. Por lo que la institución y el estratega dieron por finalizado su vínculo.

¿En qué clubes dirigió Ángel Comizzo?