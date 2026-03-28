Edison Flores dio firme mensaje sobre actualidad de Sekou Gassama con Universitario: "Está..."

Universitario de Deportes no atraviesa su mejor momento en el Torneo Apertura luego de tener un bajo rendimiento, un factor que ha llevado a poner en duda la continuidad de Javier Rabanal. Además, los hinchas se impacientan con Sekou Gassama, quien solo ha jugado 30 minutos. Ante ello, Edison Flores sorprendió al desvelar cómo se encuentra el senegalés.

Edison Flores dio firme mensaje sobre actualidad de Sekou Gassama con Universitario

Durante una entrevista con el programa ‘L1 Radio’, Edison Flores reveló detalles de cómo se vienen dando los preparativos de Universitario en el parón por la fecha FIFA. En ese panorama, fue consultado por su opinión sobre el momento actual que vive Sekou Gassama con el equipo.

El ‘Orejas’ fue claro al señalar que el delantero senegalés viene trabajando intensamente para ganarse un lugar en el equipo. Además, destacó que dentro del plantel confían en que pronto estará al 100 %, ya que consideran que puede ser una pieza importante en lo que viene.

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"Sekou Gassama está trabajando de la mejor manera, gracias a Dios, espero que se pueda poner a punto para lo que viene porque lo vamos a necesitar mucho. He hablado con él, es muy buena persona. Está trabajando porque él quiere demostrar que puede, poco a poco a ido sabiendo lo que necesita la 'U' y lo que quieren de él", expresó.

En esa misma línea, Edison Flores agregó que el atacante tiene muchas ganas de demostrar sus cualidades en el campo y darle una alegría a los hinchas. Asimismo, resaltó que con el paso del tiempo ha ido comprendiendo mejor el rol que debe cumplir dentro del equipo.

¿Sekou Gassama jugará el clásico ante Alianza Lima?

Luego del empate ante Comerciantes Unidos, el director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, señaló que buscan recuperar a Sekou Gassama con la finalidad de que pueda ser considerado para el clásico ante Alianza Lima. Por lo que todo hace indicar que puede salir en la lista de convocados.

“Todos nos ilusionamos con Gassama. Simplemente es recuperarlo físicamente y estamos ilusionados. Ojalá que pueda llegar al clásico, es un tema físico. Todos los demás jugadores están aptos y esta es una gran oportunidad para revertir la posición en la tabla", indicó el directivo.