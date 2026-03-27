Dejó Universitario, firmó por rival de Liga 1 y ahora recibió drástica noticia: "No puede jugar"

El mercado de pases de la Liga 1 2026 cerró hace unos días y dejó importantes movimientos. Uno de ellos fue protagonizado por un jugador de Universitario, quien dejó el club para sumarse a un rival tradicional en busca de recuperar su mejor nivel. Sin embargo, su situación dio un giro inesperado luego de confirmarse que quedó inhabilitado para disputar el Torneo Apertura.

Dejó Universitario, firmó por rival de Liga 1 y ahora recibió drástica noticia

Una de las operaciones más comentadas de este mercado de pases fue la salida de Yuriel Celi de Universitario rumbo a Sport Boys en calidad de préstamo. El volante no logró consolidarse en el cuadro crema y se esperaba que recuperara su mejor nivel con la ‘Misilera’. Sin embargo, recientemente se reveló que no podrá disputar el Torneo Apertura.

De acuerdo con la información revelada por Gustavo Peralta, en el programa ‘L1 Radio’, Celi no podrá jugar con los rosados, luego de que la directiva realizara una mala inscripción, la cual fue rechazada por la Liga. Esta situación dejó al futbolista inhabilitado para todo el primer torneo del año.

Video: L1 Radio

"Al cierre del libro, Boys inscribió a Yuriel Celi. Sin embargo, no va poder jugar con Sport Boys en el Torneo Apertura, lo inscribieron mal y la Liga no lo aprobó. Se genera un problema porque él tiene contrato y el jugador tiene que respetar ese vínculo", fue la información que compartió el citado comunicador.

Asimismo, Peralta explicó que este inconveniente no puede ser subsanado, ya que el libro de pases cerró hace varios días. En ese sentido, precisó que Yuriel Celi deberá mantenerse entrenando con Sport Boys para cumplir con su contrato, a la espera de ser habilitado para el Torneo Clausura 2026.



"Me dicen que tiene que ver con un temas de los formularios que no eran los correctos. No es una cuestión que no se puede subsanar. Tendrá que quedarse en Boys respetando el contrato, hasta el 1 de julio no podrá jugar", acotó.

Yuriel Celi no fue inscrito correctamente con Sport Boys y no podrá jugar el Torneo Apertura.

¿Cómo le fue a Yuriel Celi con Universitario?

Pese a que fue considerado como una de las grandes promesas del fútbol peruano, Yuriel Celi no logró consolidarse con Universitario y no marcó la trascendencia, quedando fuera de lista en varios partidos. En los registros, el volante jugó 23 partidos con la ‘U’ entre 2023 y 2024, logrando un gol y una asistencia.

Pese a su bajo desempeño, fue parte del plantel que levantó los títulos de la Liga 1 en esos años. Para esta temporada se esperaba que tuviera minutos con Sport Boys, pero su inhabilitación es un giro de 180 grados en su carrera.