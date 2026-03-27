Presidente de Aliancistas del Perú respondió si es hincha de Universitario: "Claramante..."

El mundo de Alianza Lima fue remecido hace unos días cuando se confirmó la designación de Luis Felipe Bravo García como nuevo presidente de Aliancistas del Perú, quienes son los máximos acreedores del club victoriano. Inmediatamente, en redes sociales se difundieron imágenes sobre un supuesto vínculo e hinchaje por Universitario de Deportes.

El propio encargado de dirigir al ex Fondo Blanquiazul respondió estas afirmaciones sobre su hinchaje por la ‘U’ y aseguró que todas las imágenes fueron alteradas con inteligencia artificial, que tienen como objetivo desestabilizar al club victoriano, que es el puntero de la Liga 1.

“Son comentarios tendenciosos y falsos que buscan desestabilizar al club por el buen momento deportivo que está teniendo. He visto fotografías que son claramente adulteradas con inteligencia artificial”, dijo Bravo García durante una entrevista con el diario Expreso.

Luis Felipe Bravo García, nuevo presidente de Aliancistas del Perú

¿Y entonces es seguidor de Alianza Lima? Aseguró que sí, además comentó que debutó en el básquet con la camiseta blanquiazul, esto más allá que también jugó por Universitario en dicha disciplina.

“El aliancismo lo llevo en las venas desde niño. Es más, con orgullo debuté en el básquet amateur jugando para Alianza Lima”, agregó.

“Yo debuté jugando en Alianza Lima. Después jugué en varios equipos de la capital ya que en Alianza se cortó el presupuesto del básquet. También he defendido la camiseta de la selección nacional”, sostuvo.

Luis Bravo García cuenta su función en Alianza Lima

Luis Felipe Bravo García aseguró que no tendrá ningún tipo de injerencia en la parte administrativa, por ende tampoco estará vinculado con lo deportivo.

“Soy representante del fondo que tiene como inversión la acreencia mayoritaria de Alianza Lima. No soy directivo ni parte de la administración del club”, reveló.