Se fue de Alianza Lima y ahora sueña con el 'tetra' de Universitario: "Es un buen equipo"

Universitario viene de ser campeón en tres años consecutivos y marcó un gran precedente en el fútbol peruano. En el Torneo Apertura 2026 todavía no encontró su mejor versión, pero un exjugador de Alianza Lima confía plenamente en que puedan alzar una vez más el título. El actual líder de la Liga 1 es el elenco dirigido por Pablo Guede y tiene posibilidades de ser un serio candidato.

Son varios jugadores de gran calidad que han pasado por Alianza Lima y que tras no encontrar un lugar como titulares, han tenido que buscar nuevas oportunidades. Precisamente uno de los futbolistas que vistió los colores de la institución blanquiazul sorprendió al expresar su deseo de ver a Universitario como campeón.

Ex Alianza Lima sueña con ver a Universitario como campeón

Universitario de Deportes se mantiene firme en el objetivo de hacerse con el título nacional. A pesar de no estar en su mejor momento bajo el mando de Javier Rabanal, hay quienes creen que es un candidato a ganar el Torneo Apertura y pasar por encima a todos sus rivales.

“Y Universitario está para campeonar, está para campeonar. Como te digo, primero tiene que haber un buen grupo y acá veo que esa cosa hay, veo buen grupo y eso nos va a ayudar mucho a nosotros”, señaló Bryan Reyna.

(Video: Universitario)

Bryan Reyna es el último fichaje de Universitario que llegó en marzo para reforzar el plantel luego de no tener minutos en Belgrano de Argentina. El último partido que disputó el ex Alianza Lima fue en septiembre de la temporada pasada y llega como carta de gol al elenco crema.

Se espera que el debut de Bryan Reyna en Universitario sea ante Alianza Lima. Su vínculo con el club merengue es hasta finales del 2026 y al finalizar el año se definirá si se queda en la ‘U’ o busca otro rumbo a su carrera.