Bryan Reyna sorprende con declaraciones tras llegar a Universitario: "No le doy importancia"

Uno de los fichajes más fuertes de la presente temporada es el de Bryan Reyna por Universitario de Deportes. En ese sentido, el delantero del cuadro merengue fue entrevistado por el canal oficial de YouTube del club y ahí brindó declaraciones sumamente sorprendentes. Recordemos que su debut en la Liga 1 será precisamente ante Alianza Lima, su exequipo.

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Hace poco se confirmó el préstamo del ‘Picante’ procedente de Belgrano de Córdoba, pero todavía no ha podido estrenarse y lo hará recién el próximo sábado 4 de abril en el clásico del fútbol nacional. Recordemos que el Torneo Apertura se ha pausado brevemente por la fecha FIFA del mes de marzo, donde la selección peruana afrontará dos encuentros amistosos ante Senegal y Honduras en Europa.

Volviendo a Bryan Reyna, el delantero de Universitario brindó las siguientes declaraciones luego de ser consultado por todos los comentarios que vienen dándose respecto a su fichaje, sobre todo porque hace dos años estuvo jugando en Alianza Lima. “Estoy feliz de estar en la ‘U’, quiero darle muchas cosas”, empezó indicando el futbolista con paso por la Academia Cantolao.

“Escucho mucha gente que habla, pero no le doy importancia, yo hablaré en la cancha con fútbol. Estoy trabajando muy fuerte para estar a tope físicamente, no es que esté mal, pero quiero dar lo mejor de mí”, sentenció el popular ‘Picante’ para las redes sociales del cuadro merengue. Ahora, solo se encuentra esperando su debut en la Liga 1 2026.

Bryan Reyna vistiendo la camiseta de Alianza Lima.

¿Cómo le fue a Bryan Reyna en Alianza Lima?

En Alianza Lima, Bryan Reyna llegó a disputar un total de 32 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. Durante ese lapso, llegó a marcar un total de 4 goles y brindó 2 asistencias; además, se llevó 6 tarjetas amarillas y 1 tarjeta roja. Además, no logró salir campeón nacional del 2023.