Sekou Gassama recibió dura noticia tras no jugar en Universitario y ser cuestionado por hinchas

Uno de los fichajes más controversiales de Universitario de Deportes, sino el más, para esta temporada ha sido Sekou Gassama. El delantero apenas ha disputado un partido en lo que va del Torneo Apertura 2026 y sigue sin llegar al 100% de sus condiciones físicas. Ahora, el hombre de Senegal recibió otra durísima noticia que sin duda alguna afectará su futuro en el fútbol profesional.

Como sabemos, el atacante merengue no tenía actividad desde mediados del año pasado y aún así lo contrataron. Incluso, no hizo pretemporada con la ‘U’ y llegó poco antes de la Noche Crema. Todo ello generó a que empiecen a llover críticas por su contratación y la situación ha empeorado porque todavía no consigue jugar un compromiso completo, sobre todo porque arribó a Ate con la intención de convertirse en el ‘9’ titular de Javier Rabanal.

Sekou Gassama recibió dura noticia en Universitario

Bajo lo anterior mencionado, ahora Sekou Gassama recibió una noticia sumamente preocupante sobre su carrera profesional, ya que su valor en el mercado de transferencias decayó gravemente. Afines del año pasado, cuando se encontraba sin equipo, el delantero senegalés costaba un total de 250 mil euros y fichó por Universitario de Deportes con el objetivo de aumentar esa cifra lo antes posible.

Sin embargo, todo le salió mal y, según la última actualización de Transfermarkt, ahora el atacante africano tiene un precio de 200 mil euros. Esto es totalmente comprensible, ya que en un año entero apenas ha disputado pocos minutos de un partido y no sabe lo que es convertir goles, sin contar que muchas veces ni siquiera aparece en la lista de convocados de la ‘U’.

Sekou Gassama y su nuevo valor.

Javier Rabanal habló sobre Sekou Gassama

Al director técnico le preguntaron por qué no viene jugando Sekou Gassama y si llegará al partido contra Alianza Lima la próxima semana. “Esperamos que si (esté para el clásico). Se ido postergando (su regreso) por una serie de molestias que son lesiones que son complicadas porque al lesionarse de una zona y querer compensar, le empieza a doler zonas diferentes, dolor se ha ido moviendo y esperamos que para el clásico esté por lo menos en banca y de ahí en adelante ser considerado de manera continua, que fue para lo que lo trajimos”, indicó Javier Rabanal.