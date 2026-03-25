Edison Flores dio fuerte comentario sobre el rendimiento de Gassama en Universitario: "Eso..."

Universitario de Deportes atraviesa un momento de crisis debido a la falta de conexión entre el hincha crema y el entrenador Javier Rabanal. Además, se suma la poca participación de Sekou Gassama en el equipo. Ante esta situación, Edison Flores salió a expresar un contundente comentario sobre el rendimiento del delantero.

Edison Flores dio fuerte comentario sobre el rendimiento de Sekou Gassama en Universitario

En la conversación con el programa 'Con Calle y Cancha', Flores fue consultado sobre su compañero de Universitario y también criticado por los hinchas, Gassama.

En pregunta sobre qué opinión le merece al volante crema la situación que viene atravesando el delantero dentro y fuera de la cancha, ya que no ha disputado más que un partido en la Liga 1 y los hinchas se encuentran molestos.

Edison Flores aseguró que ha visto bien y con muchas ganas de jugar a Sekou Gassama; sin embargo, es consciente de que a nivel físico no se encuentra al mismo nivel que los demás jugadores de Universitario de Deportes.

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Asimismo, reveló que el delantero español-senegalés mantiene un tema religioso llamado Ramadán, por lo que también ha contribuido a que el futbolista no esté al cien por ciento para disputar partidos con el cuadro crema.

"A Gassama lo veo bien. La verdad es que le ha costado un poco en la parte física, ya que obviamente le falta ritmo porque viene de una para muy larga. Además, ahora que coincidió con el tema del Ramadán que él practica, se le hace un poco más difícil; pero lo veo con muchas ganas de estar en el equipo. Eso nos motiva a todos y al entrenador también. Esperemos que en este parón se pueda poner a punto para competir", afirmó en primera instancia.

Por otro lado, 'Orejas' Flores reveló que ha conversado directamente con Gassama y le ha explicado la magnitud que tiene Universitario en el fútbol peruano y lo que implica contar con muchos hinchas detrás para que demuestre un rendimiento que los alegre.

Sekou Gassama solo ha jugado 1 partido con Universitario y eso ha generado críticas de los hinchas cremas

"Sí, es que él no conocía mucho la trascendencia de lo que es la 'U' ni la presión que implica estar aquí. Uno, con lo que vive día a día o con lo que ya ha pasado, le va contando las experiencias y la historia del club. Los hinchas normalmente son los que presionan al máximo, pero él tiene que estar tranquilo y competir de la mejor manera. El hincha de la 'U' te pide 'tirarte de cara', te pide correr al máximo cada balón. Si a eso le acompañas que te salgan bien las cosas y haces goles, que obviamente es para lo que te trajeron, para competirle a Alex (Valera), bienvenido sea", concluyó.

Sekou Gassama en Universitario 2026

Sekou Gassama llegó a Universitario de Deportes como el flamante fichaje de cara a la temporada 2026; sin embargo, los problemas comenzaron cuando se confirmó que no iba a llegar a tiempo al inicio de la pretemporada. Luego, tras aclimatarse, logró debutar jugando 30 minutos ante Cienciano, donde demostró poco fútbol y más cansancio. Posteriormente, los hinchas comenzaron a criticarlo y la situación empeoró cuando presentó lesiones que, hasta la fecha 8 del Torneo Apertura, le impiden jugar con los colores crema.