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Atención: Partido de Universitario en Copa Libertadores 2026 cambió de fecha
CONMEBOL decidió cambiar la fecha de importante partido de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026.
Universitario de Deportes tenía programados sus duelos correspondientes en la Copa Libertadores 2026 ante Nacional, Deportes Tolima y Coquimbo Unido. Sin embargo, la CONMEBOL decidió cambiar inesperadamente la fecha del partido del cuadro crema ante el club chileno de su grupo. Te contamos el fixture actualizado.
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