Universitario vs Regatas Lima EN VIVO: cuándo juega, hora y dónde ver extra game de Liga Peruana de Vóley

La temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley llegó a su etapa más intensa y definitiva, pues se definirá al cuarto semifinalista con un duelo con pronóstico reservado entre Universitario vs Regatas Lima, este miércoles 25 de marzo desde las 5.00 p. m. en el coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

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Universitario vs. Regatas vóley por el extra game de la Liga Peruana de Vóley

Es hora de la instancia decisiva, la cual terminará de definir a los equipos que seguirán en carrera rumbo al título. Con Alianza Lima y San Martín ya instalados en semifinales, dos llaves aún permanecen abiertas y prometen encuentros de alto voltaje.

Universitario y Regatas se enfrentan por el extra game.

Universitario y Regatas Lima se diputan un cupo tras protagonizar encuentros parejos y cambiantes. El conjunto crema dio el primer golpe en la ida con un sólido triunfo por 3-1, mostrando orden y contundencia en los momentos clave. Sin embargo, en el segundo enfrentamiento, el cuadro de Chorrillos reaccionó a tiempo y, tras un partido sumamente disputado, se impuso por 3-2 para estirar la definición.

Con la serie igualada, todo se resolverá en un tercer compromiso donde no hay margen de error. Universitario intentará recuperar la solidez que lo llevó a adelantarse en la llave, mientras que Regatas buscará mantener la intensidad y confianza.

¿A qué hora juega Universitario vs. Regatas vóley?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de vóley entre Universitario vs. Regatas:

México: 4.00 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D.C.): 5.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs. Regatas vóley?

La transmisión del partido entre Universitario y Regatas por el extra game de la Liga Peruana de Vóley será por Latina TV (canal 2). Por streaming, el compromiso estará disponible por la web oficial de Latina.

Últimos enfrentamientos del Universitario vs. Regatas vóley:

Universitario 2-3 Regatas Lima | 21.03.26

Universitario 3-1 Regatas Lima | 15.03.26

Universitario 3-0 Regatas Lima | 31.01.26

Universitario 3-1 Regatas Lima | 28.12.25

Universitario 0-3 Regatas Lima | 07.05.25

Universitario vs. Regatas vóley: pronóstico y apuestas

Apuestas Universitario Regatas Betsson 1.68 2.00 1xBet 1.69 2.00 DoradoBet 1.66 2.00

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