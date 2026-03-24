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Entradas extra games de la Liga Peruana de Vóley 2026: fecha, hora y canal TV para ver los partidos

¡Solo quedan dos cupos para las semifinales! Regatas, Universitario, Atenea y Géminis disputarán un tercer partido por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley.

Antonio Vidal
Programación de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición Líbero/Instagram
Programación de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición Líbero/Instagram
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Ya se conocen los enfrentamientos de lo que serán los extra games en la Liga Peruana de Vóley. Tras las importantes victorias de Regatas Lima y Atenea ante Universitario de Deportes y Deportivo Géminis, respectivamente, se forzó un extra game que comenzará este miércoles 25 de marzo y se disputará en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Mientras tanto, Alianza Lima y la Universidad San Martín de Porres esperarán a sus rivales, que saldrán de los duelos entre Deportivo Géminis vs. Atenea y Universitario de Deportes vs. Regatas Lima. A continuación la programación de los partidos para esta fecha en la Liga Peruana de Vóley.

Universitario se enfrenta a Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley

PUEDES VER: Universitario vs Regatas por Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver el extra game

Programación de los extra games de la Liga Peruana de Vóley 2026

Miércoles 25 de marzo

  • Atenea vs Géminis
    Hora: 3.00 p. m.
  • Universitario vs Regatas Lima
    Hora: 5.00 p. m.
Partidos de la Liga Peruana de Vóley. Foto: LPV

Partidos de la Liga Peruana de Vóley. Foto: LPV

Cabe señalar que los ganadores de estos dos compromisos se enfrentarán a las blanquiazules y las santas.

Entradas para ver la Liga Peruana de Vóley

Las entradas para ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley se podrán adquirir mediante la página oficial de Joinnus. Estas oscilan desde los S/20.

  • General: S/20
  • Norte: S/30
  • Sur: S/30
  • Oriente: S/40
  • Occidente: S/50

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley?

Todos los encuentros de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley serán transmitidos por la app, la web y el canal de Latina. Además, también podrán seguirse a través del Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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