Entradas extra games de la Liga Peruana de Vóley 2026: fecha, hora y canal TV para ver los partidos

Ya se conocen los enfrentamientos de lo que serán los extra games en la Liga Peruana de Vóley. Tras las importantes victorias de Regatas Lima y Atenea ante Universitario de Deportes y Deportivo Géminis, respectivamente, se forzó un extra game que comenzará este miércoles 25 de marzo y se disputará en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Mientras tanto, Alianza Lima y la Universidad San Martín de Porres esperarán a sus rivales, que saldrán de los duelos entre Deportivo Géminis vs. Atenea y Universitario de Deportes vs. Regatas Lima. A continuación la programación de los partidos para esta fecha en la Liga Peruana de Vóley.

Programación de los extra games de la Liga Peruana de Vóley 2026

Miércoles 25 de marzo

Atenea vs Géminis

Hora: 3.00 p. m.

Hora: 3.00 p. m. Universitario vs Regatas Lima

Hora: 5.00 p. m.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley. Foto: LPV

Cabe señalar que los ganadores de estos dos compromisos se enfrentarán a las blanquiazules y las santas.

Entradas para ver la Liga Peruana de Vóley

Las entradas para ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley se podrán adquirir mediante la página oficial de Joinnus. Estas oscilan desde los S/20.

General: S/20

Norte: S/30

Sur: S/30

Oriente: S/40

Occidente: S/50

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley?

Todos los encuentros de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley serán transmitidos por la app, la web y el canal de Latina. Además, también podrán seguirse a través del Facebook de la Liga Peruana de Vóley.