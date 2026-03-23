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Universitario vs Regatas por Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver el extra game

Universitario y Regatas Lima jugarán el extra game por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Conoce horarios, canales y dónde ver este encuentro.

    Wilfredo Inostroza
    Universitario se enfrenta a Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley
    Universitario se enfrenta a Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley | Composición: Líbero
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    La Liga Peruana de Vóley no se detiene y esta semana tendremos un vibrante partido de dos equipos que quieren acceder a las semifinales del certamen. Se trata del Universitario y Regatas Lima, que disputarán el extra game por los cuartos de final y dejarán la vida por inscribir su nombre entre los cuatro mejores cuadros del torneo.

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    ¿Cuándo juega Universitario vs Regatas?

    El partido Universitario vs Regatas Lima se disputará este miércoles 25 de marzo desde el coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

    ¿A qué hora juega Universitario vs Regatas?

    Universitario y Regatas juegan a partir de las 17.00 horas y será el segundo partido de los extra games por los cuartos de final. Previamente jugarán Géminis vs Atenea (15.00 horas).

    ¿Dónde ver Universitario vs Regatas?

    El duelo entre Universitario vs Regatas será transmitido por Latina (televisión, app y web). Además, puedes seguir el cotejo también a través del fan page oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

    Universitario vs Regatas: previa del partido

    Recordemos que el primer partido fue victoria de la ‘U’ por 3-1 y necesitaba también imponerse en el segundo asalto para clasificar a semifinales, pero el elenco chorrillano dio la sorpresa tras imponerse 3-2.

    Cabe señalar que el ganador de esta llave se medirá en semifinales a la Universidad San Martín, que no tuvo mayores contratiempos para vencer a Circolo, en ambos cotejo por 3-1.

    Universitario vs Regatas

    Universitario y Regatas apuntan a llegar a semifinales

    Por su parte, Géminis y Atlético Atenea también se enfrentan en el otro extra game, esto para definir al rival de Alianza Lima, que dejó en el camino a un combativo Deportivo Soan.

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    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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