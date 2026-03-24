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Edison Flores agradece y cae rendido ante Guede, DT de Alianza: "Muy importante..."

Edison Flores, delantero de Universitario, sorprendió deshaciéndose en elogios hacia Pablo Guede, el entrenador de Alianza Lima, previo al clásico de la Liga 1.

Francisco Esteves
Edison Flores agradecido con Pablo Guede.
Edison Flores agradecido con Pablo Guede. | Foto: Universitario - X.
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Uno de los máximos referentes que tiene actualmente Universitario de Deportes es Edison Flores. El ‘Orejas’ se encuentra a puertas de disputar una nueva edición del clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima, y precisamente previo a magno cotejo fue que decidió deshacerse en halagos hacia Pablo Guede, quien actualmente es director técnico de los blanquiazules.

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En diálogo con el programa 'Con Calle y Cancha' en YouTube, el mundialista de la selección peruana fue consultado por el entrenador rival, ya que como muchos saben él estuvo bajo su mando cuando jugaba para el Monarcas Morelia de la Liga MX (México). Por ello, ambos se conocen muy bien y al hombre de la ‘U’ le quedó un buen recuerdo sobre aquella época.

Para mí es el entrenador que me vendió a la MLS. Me sacó el jugo. La comunicación que tenía con él era muy buena y me hacía sentir muy importante. Hacía que el equipo juegue para mí”, indicó Edison Flores, revelando que tiene una gran consideración por Pablo Guede pese a que actualmente es el director técnico de Alianza Lima, clásico rival de Universitario.

Recordemos que luego de su paso por el Monarcas Morelia terminó fichando por el DC United de la MLS, donde estuvo a lo largo de tres temporadas antes de marcharse al Atlas de México y posteriormente a la ‘U’. Por ello, el popular ‘Orejas’ le tiene mucho cariño al DT de los blanquiazules, aunque ahora buscará derrotarlo cuando se juegue el clásico de la Liga 1 en el Estadio Monumental.

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Lima?

Alianza Lima visitará a Universitario el próximo sábado 4 de abril en el Estadio Monumental, una vez que la pausa por la fecha FIFA culmine. El clásico del fútbol peruano está pactado para que inicie a las 15.00 horas de Perú y contará con transmisión de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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