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Universitario recibe sorpresiva noticia de Jesús Castillo en medio de su convocatoria por Perú
Tras sus buenas actuaciones con Universitario, Jesús Castillo se ganó un puesto en la convocatoria de la selección peruana; sin embargo, en medio de esto, el cuadro crema recibió una noticia inesperada.
Una de las novedades en la lista de convocados por Mano Menezes para los amistosos contra Senegal y Honduras es Jesús Castillo, mediocampista de Universitario de Deportes, quien, tras su buen rendimiento en la medular, logró ganarse un lugar en la Blanquirroja. Además, se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Javier Rabanal.
No obstante, en medio de su convocatoria, el conjunto estudiantil recibió una noticia sorpresiva sobre el jugador de 24 años: su valor aumentó tras la última revisión del portal Transfermarkt, convirtiéndose en el tercer jugador más caro del equipo crema.
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Universitario recibe sorpresiva noticia de Jesús Castillo
Tras llegar a Ate procedente del Gil Vicente, de Portugal, Castillo, tras la salida de Rodrigo Ureña, ha sido fundamental para Universitario y, tras sus buenas actuaciones, su crecimiento ha ido en aumento. De acuerdo con Transfermarkt, Castillo estaría tasado en 1,20 millones de euros.
Castillo aumento su valor. Foto: Transfermarkt
Cabe destacar que este valor continúa en ascenso y se espera que, en el futuro, el jugador pueda alcanzar un precio aún mayor. Además, tras esta actualización, se posiciona entre los tres mejores solo por debajo de Jairo Concha y César Inga.
Datos de Jesús Castillo en Universitario
En lo que va del Torneo Apertura de la Liga 1, Jesús Castillo ha disputado ocho partidos oficiales con el club, donde, de momento, no ha podido estrenarse con gol.
Clubes donde jugó Jesús Castillo
- Gil Vicente → Universitario
- Sporting Cristal → Gil Vicente
- Sporting Cristal II → Sporting Cristal
- Cristal Sub-20 → Sporting Cristal II
- Cristal Juvenil → Cristal Sub-20
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