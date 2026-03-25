Universitario recibe inesperadas noticias de Romero y Vargas previo partido ante Alianza Lima

Faltan pocos días para que se juegue el clásico peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha nueve del Torneo Apertura de la Liga 1. Este compromiso será clave para el torneo, ya que los blanquiazules llevan una amplia ventaja sobre los cremas, quienes buscarán contar con todos sus jugadores en las mejores condiciones posibles.

No obstante, la 'U' recibió una noticia inesperada respecto a sus arqueros: Diego Romero que se encuentra concentrado con la selección peruana para el encuentro ante Senegal y Miguel Vargas que ha venido tapando en los últimos partidos. Sin embargo, esta situación no es negativa; al contrario, resultó positiva para el conjunto estudiantil.

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Universitario recibe inesperadas noticias de Diego Romero y Miguel Vargas

Tanto Romero como Vargas han experimentado un aumento de valor, ya que en la última revisión del portal especializado Transfermarkt, ambos arqueros han demostrado buenas actuaciones en el torneo local, lo que ha incrementado su valor de mercado.

Romero incrementó su valor. Foto: Tranfermarkt.

Por su parte, el peruano tiene un valor de 1 millón de euros, cifra que representa el máximo de su carrera y que ha ido en aumento, mientras que el chileno alcanza los 450.000 euros, según la última revisión del portal.

Miguel Vargas incrementó su valor. Foto: Tranfermarkt

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima?

El partido entre Universitario y Alianza Lima se llevará a cabo este 4 de abril en el Estadio Monumental. El encuentro se podrá seguir desde las 8.00 p. m. (hora peruana) a través de la señal de L1 Max.