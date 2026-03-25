Fabio Gruber se confiesa y reveló en qué estadio de Perú quiere jugar: "Lo espero mucho"

Dentro de unos días la selección peruana enfrentará a su similar de Senegal en el Stade de France, ubicado Saint-Denis, a las afueras de París. Previo a este emocionante partido amistoso de fecha FIFA, Fabio Gruber, uno de los futbolistas convocados por Mano Menezes, sorprendió al brindar declaraciones y confesar en qué estadio del Perú desea jugar pronto. ¿Será el de Alianza Lima o Universitario de Deportes?

Como muchos saben, el defensor nacional nació en Augsburgo, Alemania, pero cuenta con raíces peruanas y por eso puede jugar para la Blanquirroja. Ahora, durante el último entrenamiento del combinado patrio en Francia, el hombre que milita en el Núremberg de la 2. Bundesliga reveló detalles importantes sobre su identificación con el Perú y a qué jugadores creció viendo desde su televisor.

Fabio Gruber habló sobre Pizarro, Guerrero y Farfán

Resulta que a Fabio Gruber le consultaron sobre Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, quienes jugaban para el Bayern Múnich, Hamburgo y Schalke 04 respectivamente. “Vi que estaban con la selección y eso me quedó en la cabeza. Conozco mucho de Perú y del fútbol peruano. Personalmente no (hablado con ellos), pero me gustaría”, indicó el futbolista de 23 años.

Fabio Gruber confesó en qué estadio del Perú quiere jugar

Sin embargo, lo más importante fue cuando confesó que es su sueño jugar en el Estadio Nacional y frente a todos los aficionados de la selección peruana, tal como lo hicieron el ‘Bombardero’, el ‘Depredador’ y la ‘Foquita’ durante mucho tiempo. “Espero sea pronto y quiero ver a todos los hinchas, para sentir esa emoción”, sentenció el defensor de la Blanquirroja.

De esta forma, Fabio Gruber dio una respuesta políticamente correcta y no se refirió a Alianza Lima o Universitario de Deportes como muchos pudieron pensar. Sin embargo, es probable que, por haber crecido viendo a Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, tenga conocimiento de lo que significa la institución blanquiazul en el fútbol peruano.