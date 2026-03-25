Senegal tomó importante decisión previo al partido ante la selección peruana

La selección peruana tendrá un partido amistoso internacional ante Senegal por la fecha FIFA de marzo. Sin embargo, en la previa, 'Los Leones de Teranga' tomaron una importante decisión ante el TAS que busca anular la decisión del CAF en declarar campeón a Marruecos de la Copa Africana 2026.

Selección de Senegal tomó importante decisión previo al partido ante Perú

La selección de Senegal atraviesa un momento polémico después de que la Confederación Africana de Fútbol declarara campeón de la Copa Africana 2026 a Marruecos, a pesar de que en el partido la escuadra senegalesa lo ganó tras llevar el encuentro a prórroga.

Sin embargo, el elenco liderado en ese momento por Sadio Mané decidió salir del campo cuando el árbitro del encuentro cobró un penal polémico a favor del conjunto marroquí.

Senegal apelará al TAS la decisión del CAF y así recuperar la Copa Africana 2026

Esta medida de Senegal generó que el CAF decidiera darle el título más importante de África a Marruecos. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por la Federación senegalesa, la cual ya ha tomado una decisión al respecto.

Antes del duelo contra la selección peruana, la Federación Senegalesa de Fútbol apeló la decisión de la Confederación Africana de Fútbol ante el TAS, solicitando que se restablezca a 'Los Leones de Teranga' como campeón original.

Perú se enfrentará a Senegal en un partido amistoso por fecha FIFA

Perú vs Senegal por fecha FIFA

La selección peruana dirigida por Mano Menezes sostendrá su primer partido como técnico ante la delegación de Senegal en la fecha FIFA de marzo. Este encuentro está programado para disputarse el sábado 28 de marzo a las 11:00 p. m. (hora de Perú) en el Stade de Francia.