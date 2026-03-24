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Erick Noriega tuvo determinante opinión sobre la selección de Senegal: “Sabemos que…”

Perú se enfrentará a Senegal en un amistoso por fecha FIFA el 28 de marzo. En una conversación con el canal oficial de Bicolor, el ‘Samurai’ sorprendió al hablar sobre el equipo senegalés.

Antonio Vidal
Erick Noriega habló sobre la selección de Senegal. Foto: Composición Líbero/Bicolor+
Erick Noriega habló sobre la selección de Senegal. Foto: Composición Líbero/Bicolor+
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Perú se enfrentará a Senegal en un amistoso por fecha FIFA este 28 de marzo. En este contexto, en una reciente entrevista para Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la selección peruana, Erick Noriega se dirigió a los hinchas de la Blanquirroja y sorprendió al hablar sobre el próximo duelo frente a Senegal.

Además, el ‘Samurai’ también se refirió a la importancia del primer entrenamiento en Francia bajo la dirección de Mano Menezes, destacando la entrega y el compromiso del equipo al comenzar este nuevo proceso. ¿Qué dijo? te lo comentamos en esta nota.

Senegal vs Perú se realizará este sábado 28 de marzo. Foto: composición Líbero/Instagram

PUEDES VER: La exorbitante diferencia de planteles entre Perú y Senegal previo al amistoso

Erick Noriega tuvo determinante opinión sobre Senegal

Para el jugador de Gremio, este partido será clave para ver el rendimiento de Perú frente a grandes equipos, donde resaltó que servirá para que los seleccionados se muestren.

Sabemos que tienen grandes jugadores, pero debemos prepararnos de la mejor manera para no solo tomarlo como un amistoso, sino para mostrarnos”, fueron las palabras de 24 años.

Noriega habló tras el primer entrenamiento con Mano Menezes

En otro momento, el exjugador de Alianza Lima habló sobre el primer entrenamiento de la era Mano Menezes, destacando el compromiso de los jugadores y señalando que aún no se ha trabajado mucho en la parte táctica.

“Ha sido un entrenamiento muy importante. Es un proceso nuevo, con un nuevo DT, y hemos visto mucha entrega de todos. Esperamos iniciar de buena manera”, comentó Noriega.

Queremos dar siempre lo mejor. Hay jugadores con muchos años en la selección y también gente nueva. El compromiso dentro del campo nos ayudará mucho para darle alegrías al país”, complementó.

“Todavía no hemos hablado mucho en lo táctico; hoy tratamos de soltar más el cuerpo y en estos días trabajaremos esa parte para preparar el partido ante Senegal”, sentenció.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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