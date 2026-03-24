Erick Noriega tuvo determinante opinión sobre la selección de Senegal: “Sabemos que…”

Perú se enfrentará a Senegal en un amistoso por fecha FIFA este 28 de marzo. En este contexto, en una reciente entrevista para Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la selección peruana, Erick Noriega se dirigió a los hinchas de la Blanquirroja y sorprendió al hablar sobre el próximo duelo frente a Senegal.

Además, el ‘Samurai’ también se refirió a la importancia del primer entrenamiento en Francia bajo la dirección de Mano Menezes, destacando la entrega y el compromiso del equipo al comenzar este nuevo proceso. ¿Qué dijo? te lo comentamos en esta nota.

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Erick Noriega tuvo determinante opinión sobre Senegal

Para el jugador de Gremio, este partido será clave para ver el rendimiento de Perú frente a grandes equipos, donde resaltó que servirá para que los seleccionados se muestren.

“Sabemos que tienen grandes jugadores, pero debemos prepararnos de la mejor manera para no solo tomarlo como un amistoso, sino para mostrarnos”, fueron las palabras de 24 años.

Noriega habló tras el primer entrenamiento con Mano Menezes

En otro momento, el exjugador de Alianza Lima habló sobre el primer entrenamiento de la era Mano Menezes, destacando el compromiso de los jugadores y señalando que aún no se ha trabajado mucho en la parte táctica.

“Ha sido un entrenamiento muy importante. Es un proceso nuevo, con un nuevo DT, y hemos visto mucha entrega de todos. Esperamos iniciar de buena manera”, comentó Noriega.

“Queremos dar siempre lo mejor. Hay jugadores con muchos años en la selección y también gente nueva. El compromiso dentro del campo nos ayudará mucho para darle alegrías al país”, complementó.

“Todavía no hemos hablado mucho en lo táctico; hoy tratamos de soltar más el cuerpo y en estos días trabajaremos esa parte para preparar el partido ante Senegal”, sentenció.