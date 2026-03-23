¿Erick Noriega rumbo a la MLS? Atlanta United hizo oferta y Gremio dio rotunda respuesta

Erick Noriega es uno de los jugadores peruanos con mejor presente en el extranjero, esto tras sus buenas actuaciones con Gremio, club al que llegó a mediados del 2025 procedente de Alianza Lima. Ahora, al jugador nacional le acaba de surgir un nuevo pretendiente en el exterior.

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Nos referimos al Atlanta United. De acuerdo a la información del periodista brasileño Saimon Bianchini, el cuadro que compite en la MLS le hizo llegar una oferta al ‘Tricolor Gaúcho’ de 3,5 millones de dólares para hacerse con los servicios del ‘Samurái’ con miras a la presente temporada.

Sin embargo, el elenco de Porto Alegre rechazó el ofrecimiento y les comunicó que solo venderán a Noriega por más de US$ 8 millones a cambio del 90% del pase. Esta respuesta habría generado que el elenco estadounidense desista de avanzar con el fichaje.

Recordemos que Noriega ha venido destacando con la camiseta de Gremio, donde ha venido jugando principalmente como volante de contención y también alternó como zaguero central, esto cuando había que reemplazar algún nombre en esa zona del terreno de juego.

Atlanta United hizo una oferta por Erick Noriega

Alianza Lima tiene un porcentaje del pase de Erick Noriega

Erick Noriega fue traspasado al Gremio de Porto Alegre en agosto del 2025 tras realizarse una operación que rondó los US$2 millones. Además, se quedó con el 20% del pase, por lo que se beneficiará con una futura venta del jugador a otro club.

Luis Abram jugó en Atlanta United

Recordemos que otro futbolista peruano ya estuvo en el Atlanta United. Luis Abram, defensor central que estuvo en el equipo de las cinco rayas entre 2023 y 2025. Recordemos que a mitad del año pasado volvió a Sporting Cristal, equipo donde se formó y al que todavía sigue defendiendo.