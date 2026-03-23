¿Y el clásico? Esteban Pavez dejó el Perú tras sufrir lesión jugando por Alianza Lima

Más allá del triunfo en Matute ante Juan Pablo II por 2-0, en Alianza Lima se encendieron las alarmas por Esteban Pavez, elemento clave en el mediocampo de Pablo Guede que salió lesionado y muchos especulan que podría tratarse de una dolencia que lo deje fuera del partido ante Universitario de Deportes, clave en sus aspiraciones por el título del Torneo Apertura.



Según lo informado por el periodista José Varela, el volante viajó a su natal Chile, esto porque a los jugadores le concedieron unos días libres tras el receso por fecha FIFA y es allá donde se realizará los exámenes médicos para determinar la gravedad de su lesión.

Recordemos que Pablo Guede les dio tres día de descanso a sus dirigidos y volverán a las prácticas este miércoles, donde comenzarán la preparación con miras al clásico en el Estadio Monumental U Marathon. Se espera la presencia del mapocho en la próxima sesión de enfrentamientos.

"En el marco que estos días Alianza Lima va a tenerlos libres hasta el día miércoles. Algunos jugadores seguramente van a pasarla en familia y en el caso de Esteban Pavez, el futbolista ha viajado a Chile y allá se va a hacer los estudios hoy. El día miércoles estaría aquí", dijo para el programa Modo Fútbol, que se emite por el canal de YouTube de Linkeados.

Video: Linkeados.

Esteban Pavez y la declaración sobre su lesión

Tras el partido, Esteban Pavez reveló que de acuerdo a sus sensaciones, su lesión no sería de gravedad y que apunta a llegar al duelo frente a la ‘U’.

“Salí solo con una fatiga, pero normal. Voy a hacer todo lo posible para estar en el siguiente partido; creo que no es nada, así que toca prepararse bien para el próximo partido en dos semanas. Me encanta jugar los clásicos. Pero, como te digo, estos dos días voy a aprovechar para disfrutar con la familia, descansar un poco y volver con todo”, declaró ante los medios de prensa.