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¿Y el clásico? Esteban Pavez dejó el Perú tras sufrir lesión jugando por Alianza Lima
¿Qué pasó? El volante salió lesionado en el último partido que jugó con Alianza Lima y ahora se conoció que se fue de Perú rumbo a Chile.
Más allá del triunfo en Matute ante Juan Pablo II por 2-0, en Alianza Lima se encendieron las alarmas por Esteban Pavez, elemento clave en el mediocampo de Pablo Guede que salió lesionado y muchos especulan que podría tratarse de una dolencia que lo deje fuera del partido ante Universitario de Deportes, clave en sus aspiraciones por el título del Torneo Apertura.
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Según lo informado por el periodista José Varela, el volante viajó a su natal Chile, esto porque a los jugadores le concedieron unos días libres tras el receso por fecha FIFA y es allá donde se realizará los exámenes médicos para determinar la gravedad de su lesión.
Recordemos que Pablo Guede les dio tres día de descanso a sus dirigidos y volverán a las prácticas este miércoles, donde comenzarán la preparación con miras al clásico en el Estadio Monumental U Marathon. Se espera la presencia del mapocho en la próxima sesión de enfrentamientos.
"En el marco que estos días Alianza Lima va a tenerlos libres hasta el día miércoles. Algunos jugadores seguramente van a pasarla en familia y en el caso de Esteban Pavez, el futbolista ha viajado a Chile y allá se va a hacer los estudios hoy. El día miércoles estaría aquí", dijo para el programa Modo Fútbol, que se emite por el canal de YouTube de Linkeados.
Video: Linkeados.
Esteban Pavez y la declaración sobre su lesión
Tras el partido, Esteban Pavez reveló que de acuerdo a sus sensaciones, su lesión no sería de gravedad y que apunta a llegar al duelo frente a la ‘U’.
“Salí solo con una fatiga, pero normal. Voy a hacer todo lo posible para estar en el siguiente partido; creo que no es nada, así que toca prepararse bien para el próximo partido en dos semanas. Me encanta jugar los clásicos. Pero, como te digo, estos dos días voy a aprovechar para disfrutar con la familia, descansar un poco y volver con todo”, declaró ante los medios de prensa.
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