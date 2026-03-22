Mr. Peet se ilusiona con dos flamantes refuerzos de Alianza Lima: "Son el futuro"

Alianza Lima se mantiene firme en la liga por conseguir el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En ese sentido, la directiva realizó diversos fichajes de destacados futbolistas pensando en obtener los resultados deseados. Para Mr. Peet, existen dos apuestas importantes que realizó la institución blanquiazul y que empezarán a dar fruto más adelante.

El buen momento de Alianza Lima se vio interrumpido ante los rumores de la posible salida de Pablo Guede; sin embargo, este tema pasó al olvido con la reciente victoria del equipo y con la confirmación de la permanencia del técnico. Pensando en el futuro, Mr. Peet recordó la gran apuesta de la directiva de dos refuerzos que llegaron desde el extranjero.

Mr. Peet resalta la importancia de dos fichajes de Alianza Lima

Antes del inicio de la temporada, Alianza Lima realizó importantes refuerzos con miras a conseguir los objetivos del club. Dos de ellos fueron Federico Girotti y Luis Ramos. Ambos llegaron al plantel como alternativas en la ofensiva y competir junto a Paolo Guerrero, quien está jugando su último año a nivel profesional.

“Ramos viene de hacer 14 goles en la liga colombiana. Ramos y Girotti son el futuro de Alianza, por eso Alianza ha hecho los contratos que ha hecho con Ramos y con Girotti”, sostuvo Mr. Peet intentando hacer un llamado a la hinchada para tener paciencia por los pocos minutos que están teniendo ambos delanteros.

(Video: Mr. Peet Channel)

Lo cierto es que Paolo Guerrero tiene toda la confianza de Pablo Guede y por tal motivo es que está siendo titular en los últimos partidos de Alianza Lima. Se espera que en las próximas fechas se empiece a ver rotaciones en el esquema del entrenador para evitar el desgaste de los jugadores.

Tanto Federico Girotti como Luis Ramos firmaron su contrato con Alianza Lima hasta finales del 2028. Esto refleja que la apuesta de la institución blanquiazul es pensando en el futuro y la posibilidad de que cualquiera de los dos se convierta en el ‘9’ titular tras el retiro de Paolo Guerrero.