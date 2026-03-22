Canal confirmado para ver el partido Bolivia vs. Surinam por el repechaje para el Mundial 2026

Cada vez falta menos para vivir el partido de Bolivia vs Surinam por las semifinales del repechaje de cara al Mundial 2026. Ambas selecciones se enfrentan este jueves 26 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, en México. La ‘Verde’ se juega un partido histórico donde buscará seguir soñando con llegar a una cita mundialista. A continuación, te contamos qué canal transmitirá este enfrentamiento.

Canal confirmado para ver Bolivia vs Surinam

El partido de Bolivia vs Surinam por las semifinales del repechaje al Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO por la señal de DirecTV Sports en Perú y gran parte de Sudamérica. De la misma manera, se podrá ver ONLINE por vía streaming mediante DGO.

En Bolivia, estará disponible mediante la señal exclusiva mediante Entel TV y EN DIRECTO GRATIS por Bolivia TV, canal que está disponible en señal abierta para todo el territorio boliviano.

Bolivia anunció los canales que transmitirán el repechaje ante Surinam

¿Qué canal transmite el partido Bolivia vs Surinam por el repechaje?

Si quiere ver el partido de Bolivia vs Surinam por las semifinales del repechaje al Mundial 2026 tendrás que estar atento a los siguientes canales, dependiendo del país en donde te encuentres:

Argentina: DirecTV Sports y DGO.

Bolivia: EntelTV, Bolivia TV, FutbolCanal, Tigo Sports y Tuves.

Colombia, Ecuador y Perú: DirecTV Sports y DGO.

Chile: DirecTV Sports, Mega y DGO.

Surinam: STVS, DirecTV Sports, SCCN y QN-Sports.

Uruguay: DirecTV Sports y DGO.

Venezuela: DirecTV Sports, inter y DGO.

México: TUDN y ViX.

Estados Unidos: Fox Sports, Fanatiz, fuboTV, Peacock, ViX, Fox One, Telemundo Deportes y Fox Sports App.

¿Cómo llega Bolivia al partido ante Surinam por repechaje al Mundial 2026?

Bolivia llega al partido de repechaje con la obligación de conseguir el triunfo para seguir en el camino de cara a la cita mundialista en Norteamérica 2026. La ‘Verde’ sumó una victoria importante ante Trinidad y Tobago por 3-0 en lo que fue la despedida de su gente.

Bolivia venció 3-0 a Trinidad y Tobago rompiendo una racha de seis derrotas consecutivas.

Sin embargo, el equipo del DT Óscar Villegas no llega en su mejor momento, ya que en sus últimos seis amistosos anteriores solo pudo sumar un empate, dejando cinco derrotas. El conjunto altiplánico contará con la presencia de jugadores de gran jerarquía como Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Robson Matheus, Luis Haquín, entre otros.