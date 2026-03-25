La sorpresiva formación Bolivia para enfrentar a Surinam en el repechaje rumbo al Mundial 2026

Con la ilusión al límite y el enfoque en ganar a como dé lugar, la selección boliviana asume el primer partido del repechaje intercontinental, enfrentándose a Surinam este jueves 26 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, en un duelo con pronóstico reservado.

Por ello, el entrenador Óscar Villegas alineará a sus mejores cartas con tal de no dar tregua y superar a la escuadra de Henk Ten Cate, quien hace poco señaló que duda que los del altiplano sean superiores en este duelo decisivo.

Posible alineación de Bolivia:

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro.

Bolivia apuesta por el talento joven de Miguel Terceros, mediocampista de 21 años que milita en Santos de Brasil, como su principal carta en ofensiva. Este jueves, el volante será clave en un equipo que buscará reflejar superioridad.

Bolivia buscará vencer a Surinam.

Una de las pocas dudas que habría tenido el entrenador Óscar Villegas estuvo en el arco, pues aunque Guillermo Viscarra asumió casi toda la eliminatoria, la etapa final fue de Carlos Lampe, y en los duelos de preparación alternó con ambas figuras. Sin embargo, esta vez priorizaría al arquero de Bolívar por su continuidad en Bolívar.

De esta manera, la 'Verde' saldría al campo con un once similar al que presentó en su último encuentro amistoso ante Trinidad y Tobago, aunque añadirá a nombres importantes como Miguel Terceros, Ramiro Vaca y otros elementos que puedan marcar diferencia.

Posible alineación de Surinam:

Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker y Joël Piroe.

En cuanto a la formación de Surinam, el técnico Henk ten Cate optará por un equipo que priorice el contrataque con su máxima figura a la cabeza, Joël Piroe, quien juega en el Leeds United de la Premier League.