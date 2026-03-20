Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal para ver el repechaje al Mundial 2026

Bolivia y Surinam se preparan para lo que será su partido por el repechaje al Mundial 2026, encuentro que se disputará este jueves 26 de marzo. Como se recuerda, hace unos días el entrenador Óscar Villegas dio a conocer la lista de futbolistas que formarán parte de la ‘Verde’, donde una de las sorpresas fue la no convocatoria del mítico jugador Marcelo Martins para este duelo clasificatorio rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Por su parte, en los ‘Suriboys’, el entrenador Henk Ten Cate convocó a un total de 26 jugadores que estarán listos para medirse frente a la selección boliviana, apostando por un grupo competitivo con presencia de futbolistas que militan en el fútbol europeo.

¿Cuándo juega Bolivia vs Surinam por el repechaje?

El partido entre Bolivia ante Surinam se realizará este jueves 26 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey. Cabe precisar que el ganador de este compromiso tendrá que jugar ante Irak.

¿A qué hora juega Bolivia vs Surinam por el repechaje?

Este partidazo por el repechaje al Mundial 2026 se podrá seguir desde las 5.00 p. m. (hora peruana), mientras que en territorio boliviano se podrá ver desde las 6.00 p. m.

¿Dónde ver Bolivia vs Surinam por el repechaje?

Para ver el partido entre Bolivia y Surinam desde Perú, podrás hacerlo por la señal de DirecTV y vía streaming a través de DGO. Mientras que en suelo altiplánico, se podrá ver por FutbolCanal y también por Bolivia TV, canal estatal del país. Por su parte, en Surinam, el encuentro será transmitido por la señal de STVS, canal televisivo del mencionado país.

Canal oficial para ver el Bolivia vs Surinam. Foto: Bolivia TV

Convocados de Bolivia para el repechaje al Mundial 2026

Arqueros: Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea.

Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea. Defensas: Diego Medina, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Roberto Fernández, Dieguito Rodríguez, Luis Haquín, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo y Leandro Zabala.

Diego Medina, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Roberto Fernández, Dieguito Rodríguez, Luis Haquín, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo y Leandro Zabala. Volantes: Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Moisés Villarroel, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca y Carlos Melgar.

Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Moisés Villarroel, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca y Carlos Melgar. Delanteros: Víctor Abrego, Miguel Terceros, Jesús Naraude, Fernando Nava, Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Juan Godoy.

Convocados de Surinam para el repechaje al Mundial 2026

Arqueros: Warner Hahn, Etienne Vaessen, Jahnilo Wiegel.

Warner Hahn, Etienne Vaessen, Jahnilo Wiegel. Defensas: Myenty Abena, Djavan Anderson, Radinio Balker, Anfernee Dijksteel, Ridgeciano Haps, Yannick Leliendal, Denswil Stefano, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust, Liam van Gelderen.

Myenty Abena, Djavan Anderson, Radinio Balker, Anfernee Dijksteel, Ridgeciano Haps, Yannick Leliendal, Denswil Stefano, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust, Liam van Gelderen. Mediocampistas: Melayro Bogarde, Jean-Paul Boëtius, Tjaronn Chery, Denzel Jubitana, Dion Malone, Kenneth Paal, Immanuel Pherai.

Melayro Bogarde, Jean-Paul Boëtius, Tjaronn Chery, Denzel Jubitana, Dion Malone, Kenneth Paal, Immanuel Pherai. Delanteros: Sheraldo Becker, Joel Piroe, Jay-Roy Grot, Richonell Margaret, Gyrano Kerk, Gleofilo Vlijter.



¿A qué grupo clasificará Bolivia o Surinam gana el repechaje al Mundial 2026?

En caso de imponerse en ambas llaves del repechaje mundialista, Bolivia pasaría a formar parte del Grupo I, donde enfrentaría a las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.