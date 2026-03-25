- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Selección Peruana
- Universitario vs Regatas
- Real Madrid vs Barcelona
¿A qué hora juega Bolivia vs Surinam por repechaje al Mundial?
Este jueves 26 de marzo, en el Estadio BBVA de Monterrey, Bolivia se enfrentará a Surinam en lo que serán las semifinales del repechaje al Mundial 2026.
Este jueves 26 de marzo, Bolivia podría volver a un Mundial después de 32 años. La selección boliviana se enfrentará a Surinam en lo que será el repechaje para este gran torneo internacional. El Estadio BBVA de Monterrey se convertirá en el escenario de un duelo que puede quedar para la historia.
El conjunto altiplánico se ha venido preparando con una serie de amistosos; no obstante, los resultados no han sido positivos. Por su parte, Surinam no ha disputado amistosos, siendo su último partido ante Guatemala por las Eliminatorias Concacaf. En esta nota conocerás los horarios para este partido para que no te lo pierdas.
PUEDES VER: Partidos de repechaje al Mundial 2026: programación para definir los últimos clasificados
Este compromiso se podrá seguir desde las 5.00 p. m. en suelo peruano, mientras que en Bolivia lo podrás seguir desde las 6.00 p.m. Si te encuentras en otros países, a continuación, la lista de horarios:
- Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 6:00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7:00 p. m.
- México: 4:00 p. m.
- Estados Unidos (Este): 6:00 p. m.
- Estados Unidos (Pacífico): 3:00 p. m.
- España, Francia, Alemania, Italia: 12:00 a. m. (viernes)
¿Cómo llega Bolivia y Surinam para este encuentro por el repechaje?
Bolivia afronta este partido tras haber disputado ocho amistosos, con un saldo de cinco derrotas, un empate y dos victorias. Por su parte, Surinam no ha jugado ningún encuentro desde su participación en las Eliminatorias de Concacaf.
En ese contexto, Óscar Villegas, entrenador de la selección boliviana, anticipa que Surinam podría presentar un equipo similar al de Trinidad y Tobago, rival al que enfrentaron en un amistoso previo al viaje a México, con jugadores altos, fuertes y veloces, por lo que advirtió que su equipo “no puede confiarse”.
Guillermo Viscarra entrenando con Bolivia. Foto: La Verde
Últimos partidos de Bolivia:
- Bolivia 3-0 Trinidad y Tobago (G)
- Bolivia 0-1 México (P)
- Bolivia 1-1 Panamá (E)
- Perú 2-0 Bolivia (P)
- Japón 3-0 Bolivia (P)
Últimos partidos de Surinam:
- Guatemala 3-1 Surinam (P)
- Surinam 4-0 El Salvador (G)
- Panamá 1-1 Surinam (E)
- Surinam 1-1 Guatemala (E)
- El Salvador 1-2 Surinam (G)
¿Dónde ver Bolivia vs Surinam por el repechaje?
El duelo entre Bolivia y Surinam por las semifinales del repechaje al Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO en Perú y gran parte de Sudamérica a través de DirecTV Sports. Asimismo, estará disponible ONLINE vía streaming por DGO. En Bolivia, el encuentro se transmitirá en exclusiva por Entel TV y también podrá verse GRATIS y EN DIRECTO por Bolivia TV, canal de señal abierta en todo el país.
Dato: Cabe señalar que el ganador de este encuentro se enfrentará a Irak en lo que será la final para saber quien va al Mundial 2026, este encuentro estaría programado para jugarse el 31 de marzo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90