DT de Surinam calentó la previa contra Bolivia y dejó picante mensaje: “Jugadores de…”

¡Se calentó la previa de Bolivia vs. Surinam! Falta poco para este partido por las semifinales del repechaje al Mundial 2026 y, en medio de este panorama, Henk ten Cate, entrenador de Surinam, sorprendió al hablar sobre la ‘Verde’. El técnico se mostró confiado al asegurar que su equipo no pasará mayores apuros.

El estratega de los ‘Suriboys’ señaló que la selección boliviana tiene un plantel interesante. Además, dio a conocer que han visto varios de sus partidos y destacó la calidad de Miguel Terceros, la promesa boliviana que actualmente juega en Santos FC.

DT de Surinam calentó la previa contra Bolivia

Para Cate señaló que confían en el planteamiento que han preparado sobre todo para frenar a Terceros.

“No creo que Bolivia sea capaz de sorprendernos, porque hemos visto muchísimos partidos suyos. Cuenta con jugadores de mucha calidad, como Miguel Terceros, que es un gran futbolista. Está un escalón por encima del resto, sobre todo cuando parte desde la derecha, corre hacia dentro y marca con la izquierda. Pero podemos frenarlo con el planteamiento táctico adecuado. Así es como nos preparamos”, fueron sus palabras en conversación con la FIFA.

Henk ten Cate y la mentalidad que tiene Surinam

Por otro lado, Ten Cate reveló la particular estrategia que emplea con sus futbolistas para mentalizarlos con miras a clasificar al Mundial 2026.

“Les explicamos a los jugadores qué esperábamos de cada posición, de qué manera queríamos jugar y de las expectativas en cuanto a su rendimiento defensivo y ofensivo. Además, les inculcamos la mentalidad de que vamos a ir al Mundial. Cada vez que hablo con ellos, les digo: 'Recuerden que vamos a jugar el Mundial'. Curiosamente, al cabo de un mes, empezaron a decirme: 'Oye, míster, se te ha olvidado una cosa: que vamos a jugar el Mundial'. Ya lo han interiorizado. Estoy convencido de que estamos preparados”, fueron las palabras del entrenador neerlandés.