Reconocido periodista fue arrestado mientras cubría a su selección: “Lleva una semana preso”

Lo que parecía ser una cobertura especial con miras a lo que será el Mundial 2026 terminó siendo una de las escenas que alarmó al país de México, ya que el reconocido periodista Julio Ibáñez, conocido como ‘El Profe’, en el programa TUDN, fue detenido en Sudáfrica en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

El hecho ocurrió mientras el periodista realizaba un en vivo vía redes sociales, cuando un grupo de personas armadas interrumpió la transmisión al entrar en su habitación. Fue en ese momento cuando la transmisión se cortó de manera repentina, dejando preocupados a los seguidores del comunicador.

Julio Ibáñez fue detenido en Sudáfrica

Video: Marca

Según información del periodista Carlos Ponce, el incidente ocurrió la semana pasada mientras Julio Ibáñez transmitía en vivo desde su lugar de alojamiento.

En el video se puede ver cómo varias personas armadas ingresan de manera abrupta al lugar. El reportero, visiblemente sorprendido, alcanza a preguntar: "¿qué está pasando?", apenas segundos antes de que la señal se corte. Además, se señaló que pasó una semana detenido en ese país.

Es importante destacar que el corresponsal especial de Televisa se trasladó a Sudáfrica para observar de cerca a las selecciones que podrían ser rivales de México en el próximo Mundial.

Su trabajo formaba parte de la cobertura internacional previa al torneo, un procedimiento habitual mediante el cual los medios mexicanos estudian a los rivales y analizan el contexto futbolístico.

Periodista fue detenido en Sudáfrica. Foto: X

¿Qué se sabe del periodista Julio Ibáñez?

De acuerdo con la última actualización del caso por parte del medio Diario Récord, que ha seguido de cerca la situación, el periodista ya habría sido puesto en libertad y se estarían afinando los últimos detalles para su regreso a México.