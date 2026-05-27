Copa de la Liga 2026: fechas confirmadas, horarios y dónde ver los partidos de la fecha 1

Falta poco para el arranque de la Copa de la Liga 2026, certamen de mitad de año que promete dar más de una emoción.

Antonio Vidal
Programación de la Copa Caliente. Foto: composición Líbero/IG
El Torneo Apertura de la Liga 1 se encuentra a una fecha de terminar y, en ese sentido, los equipos del país ya deben planificar lo que será el arranque de la Copa Caliente de la Liga, torneo de mitad de año que servirá para que los clubes mantengan ritmo de competencia y lleguen en mejores condiciones al Torneo Clausura.

En este contexto, muchos hinchas se preparan para el inicio de la competición con la expectativa de ver hasta dónde llegarán sus respectivos equipos, tanto de la Liga 1 como de la Liga 2, que disputarán el certamen en busca de dar la sorpresa.

Programación de la Copa Caliente de la Liga 1

FechaHoraPartidoEstadioGrupo
11.063.00 p. m.ADA Jaén vs. Comerciantes UnidosVíctor Montoya SeguraB
12.061.00 p. m.Unión Minas vs. ADTIPD HuancayoE
12.063.30 p. m.Bentín Tacna Heroica vs. FBC MelgarJorge Basadre GrohmannH
12.06Por confirmarMolinos El Pirata FC vs. Universitario de DeportesPor confirmarD
13.0611.00 a. m.Club USMP vs. Sport BoysVilla El SalvadorI
13.061.15 p. m.CA Mannucci vs. Alianza AtléticoIPD MansicheA
13.063.30 p. m.Comerciantes FCsp vs. Sporting CristalVilla Emprendedora CFCJ
13.066.30 p. m.Deportivo Binacional vs. CiencianoGuillermo Briceño RosamedinaF
14.0611.00 a. m.Ayacucho FC vs. Los ChankasLas AméricasG
14.061.15 p. m.Alianza UDH vs. Sport HuancayoHeraclio Tapia LeónE
14.063.30 p. m.Club UCV vs. Alianza LimaIPD MansicheA
14.066.00 p. m.Dep. Garcilaso vs. Cusco FCInca Garcilaso de la VegaF
15.061.00 p. m.Deportivo Llacuabamba vs. UTCMunicipal de HuamachucoC
15.063.00 p. m.Estudiantil CNI vs. Unión ComercioMax AugustínJ

¿Dónde ver la Copa de la Liga 1?

Este torneo de mitad de año se podrá seguir a través de la señal de Bicolor+ en su plataforma de YouTube. De momento, es el único sitio donde se podrá seguir este nuevo campeonato.

AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

