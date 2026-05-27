- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano vs Juventud
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla de Cienciano
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Copa de la Liga 2026: fechas confirmadas, horarios y dónde ver los partidos de la fecha 1
Falta poco para el arranque de la Copa de la Liga 2026, certamen de mitad de año que promete dar más de una emoción.
El Torneo Apertura de la Liga 1 se encuentra a una fecha de terminar y, en ese sentido, los equipos del país ya deben planificar lo que será el arranque de la Copa Caliente de la Liga, torneo de mitad de año que servirá para que los clubes mantengan ritmo de competencia y lleguen en mejores condiciones al Torneo Clausura.
En este contexto, muchos hinchas se preparan para el inicio de la competición con la expectativa de ver hasta dónde llegarán sus respectivos equipos, tanto de la Liga 1 como de la Liga 2, que disputarán el certamen en busca de dar la sorpresa.
PUEDES VER: Entradas para Sporting Cristal vs Comerciantes FC por la Copa Calientes 2026: dónde y cómo comprar boletos
Programación de la Copa Caliente de la Liga 1
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|Grupo
|11.06
|3.00 p. m.
|ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos
|Víctor Montoya Segura
|B
|12.06
|1.00 p. m.
|Unión Minas vs. ADT
|IPD Huancayo
|E
|12.06
|3.30 p. m.
|Bentín Tacna Heroica vs. FBC Melgar
|Jorge Basadre Grohmann
|H
|12.06
|Por confirmar
|Molinos El Pirata FC vs. Universitario de Deportes
|Por confirmar
|D
|13.06
|11.00 a. m.
|Club USMP vs. Sport Boys
|Villa El Salvador
|I
|13.06
|1.15 p. m.
|CA Mannucci vs. Alianza Atlético
|IPD Mansiche
|A
|13.06
|3.30 p. m.
|Comerciantes FCsp vs. Sporting Cristal
|Villa Emprendedora CFC
|J
|13.06
|6.30 p. m.
|Deportivo Binacional vs. Cienciano
|Guillermo Briceño Rosamedina
|F
|14.06
|11.00 a. m.
|Ayacucho FC vs. Los Chankas
|Las Américas
|G
|14.06
|1.15 p. m.
|Alianza UDH vs. Sport Huancayo
|Heraclio Tapia León
|E
|14.06
|3.30 p. m.
|Club UCV vs. Alianza Lima
|IPD Mansiche
|A
|14.06
|6.00 p. m.
|Dep. Garcilaso vs. Cusco FC
|Inca Garcilaso de la Vega
|F
|15.06
|1.00 p. m.
|Deportivo Llacuabamba vs. UTC
|Municipal de Huamachuco
|C
|15.06
|3.00 p. m.
|Estudiantil CNI vs. Unión Comercio
|Max Augustín
|J
¿Dónde ver la Copa de la Liga 1?
Este torneo de mitad de año se podrá seguir a través de la señal de Bicolor+ en su plataforma de YouTube. De momento, es el único sitio donde se podrá seguir este nuevo campeonato.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90