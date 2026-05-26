Futbolista de FC Cajamarca y su curioso calificativo sobre Hernán Barcos: "Viejo..."

Hernán Barcos tiene las horas contadas en FC Cajamarca, ya que todo apunta a que continuará su carrera profesional en otro club de la Liga 1 2026. En medio de los rumores que lo vinculan a Sporting Cristal, uno de sus excompañeros en el cuadro recién ascendido sorprendió al dar un fuerte calificativo sobre él. Recordemos que el ‘Pirata’ tiene 42 años y busca mantenerse en el más alto nivel.

Se trata de Brandon Palacios, delantero de 28 años que cuenta con nacionalidad peruana y mexicana, y se encuentra jugando para los cajamarquinos desde inicios de la temporada. En diálogo con A Presión, en YouTube, el extremo fue consultado por el ex Alianza Lima y cómo fue su relación en el vestuario, y no dudó en dejar un firme comentario al respecto.

“Lo del viejo, con confianza, hicimos una bonita amistad. Sabemos de su experiencia, es muy bueno fuera y dentro del campo. El primer día que llegó me dijo cómo jugaba y lo que esperaba de extremos. Nos entendimos muy bien”, indicó el futbolista de FC Cajamarca sobre Hernán Barcos, y dejó claro que es una gran persona y profesional.

Hernán Barcos interesado en Sporting Cristal

Debido a su pasado en Alianza Lima, donde es el máximo goleador extranjero de la institución, muchos hinchas creen que el delantero argentino tendrá inconvenientes para fichar por Sporting Cristal. Sin embargo, la periodista Ana Lucía Rodríguez habló al respecto en L1 MAX y reveló que el ‘Pirata’ no tiene problema alguno con ello, sino todo lo contrario.

“No creo que lo descarte, porque ha tenido pasado en Alianza pero no por eso va a descartar su llegada a Sporting Cristal. Distinto sería su fuese Universitario. No lo descarto porque sé que le agrada la posibilidad. Con Universitario sí creo que es distinto por el cariño que le tiene a Alianza”, indicó la mencionada comunicadora.