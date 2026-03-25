Esteban Pavez tomó fuerte medida tras posible lesión de cara al clásico ante Universitario

Esteban Pavez sufrió un fuerte golpe durante el partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II, lo que generó preocupación en todos los hinchas blanquiazules que esperan verlo en el clásico ante Universitario de Deportes. Sin embargo, se ha revelado que el volante ha tomado una decisión radical tras una posible lesión.

Esteban Pavez tomó fuerte decisión tras posible lesión de cara al clásico entre Alianza Lima vs Universitario

Según reveló el periodista José Varela en su programa llamado ‘Linkeados’, Pavez ya se encuentra en Lima para sumarse a los entrenamientos de Alianza, liderado por Pablo Guede, en medio de la pausa por la Fecha FIFA.

Asimismo, reveló que para descartar una posible lesión de cara al duelo entre el cuadro blanquiazul y Universitario de Deportes, Esteban Pavez se someterá a exámenes complementarios.

Esteban Pavez se someterá a exámenes complementarios tras posible lesión previo al clásico entre Universitario ante Alianza Lima

Si bien el comunicador Gerson Cuba informó que el volante chileno solo acusa de una pequeña dolencia y no un desgarro como se pensó al principio, el mismo futbolista desea indagar más sobre esta dificultad y pueda llegar óptimo al clásico peruano.

¿Qué dijo Esteban Pavez sobre su posible lesión?

"Salí solo con una fatiga, pero normal. Haré todo lo posible para estar en el próximo partido; creo que no es nada, así que es importante prepararse bien para el siguiente encuentro dentro de dos semanas. Disfruto mucho jugar los clásicos. Sin embargo, estos dos días los aprovecharé para disfrutar con la familia, descansar un poco y regresar con energía", reveló.

Universitario vs Alianza Lima por Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes se enfrentará a Alianza Lima el próximo 4 de abril a las 8:00 p. m. (hora de Perú) por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 2026 en el Estadio Monumental.