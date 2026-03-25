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Fabio Gruber dio tajante comentario cuando le preguntaron por figura de Universitario: "Es un..."
El defensor central del Núremberg, en una reciente conversación con la prensa, fue consultado sobre cómo se siente jugar al lado de este jugador.
La selección peruana se encuentra entrenando bajo las órdenes de Mano Menezes para su enfrentamiento contra Senegal este sábado 28 de marzo, en un amistoso por fecha FIFA. No obstante, en conversación con los medios, uno de los jóvenes promesas de la Blanquirroja habló sobre una figura de Universitario de Deportes.
Se trata de Fabio Gruber, quien se espera que sea uno de los titulares para este encuentro. Durante la conversación con la prensa, el peruano-alemán fue consultado sobre la convivencia con jugadores con experiencia, como César Inga, y no dudó en expresar palabras positivas al respecto.
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Fabio Gruber sorprendió al hablar sobre César Inga
Ante la pregunta sobre como se siente al jugar al lado jugadores como Inga o Miguel Araujo en la defensiva, el jugador del F. C. Núremberg no dudo en responder lo siguiente: “Bueno, como es un nuevo proyecto, nos tenemos que encontrar en la cancha y ver cómo funciona, y ahí estamos, ver las opciones que hay, qué jugadores van mejor y ahí estamos”, fueron las palabras del defensa de 23 años.
¿Por qué Fabio Gruber escogió jugar por Perú?
En otro momento de la conversación fue consultado sobre por qué escogió representar a la selección peruana, señalando que fue por un fuerte vinculo con su mamá.
“Me decidí muy temprano porque Perú es el país de mi mamá. Ella está muy orgullosa de mí y yo estoy orgulloso de estar aquí”, explicó Gruber.
¿Cuándo juegan Perú vs Senegal?
El encuentro entre Perú y Senegal se disputará el sábado 28 de marzo en el Stade de France, ubicado en París. Tras este partido, la ‘Bicolor’ se medirá ante Honduras en un encuentro que se llevará a cabo en Madrid.
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