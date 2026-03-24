Lo último: Liga 1 cambia programación de partidos del Torneo Apertura por elecciones

Las elecciones 2026 paralizarán las actividades en la Liga 1. Se supo que se tendrán que realizar cambios necesarios en la programación de la fecha 10 del Apertura y afectará a todos los equipos. Esto se debe a la interrupción que habrá por la votación a nivel nacional.

La modificación de la jornada 10 del Torneo Apertura será tanto en los horarios como en los días de partido. De esta manera, la programación que se consideraba hasta el día de hoy quedaría en segundo plano.

Reprogramación de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

De acuerdo a la información brindada por el periodista Gustavo Peralta, la Liga 1 realizará una reprogramación radical de la décima jornada por las elecciones presidenciales 2026. Además, la misma fecha se jugaría en dos plazos diferentes.

“¡Atención! Debido a las elecciones, no habrá Liga 1 desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril, inclusive. Por ello, la fecha 10 del Torneo Apertura se jugaría de forma partida: el 14 y 15 de abril, y continuaría el 22 y 23”, señaló a través de sus redes sociales.

Reprogramación de la fecha 10 del Apertura 2026.

En ese sentido, la fecha 10 se realizará de manera diferente a lo que se tenía acostumbrado. De momento, no se ha confirmado cuáles son los partidos que se desarrollarán los días 14 y 15 de abril ni tampoco el 22 ni 23.

La actividad en la Liga 1 se reanuda luego de la pausa por la fecha FIFA, donde la selección peruana estará disputando dos partidos amistosos contra Senegal y Honduras. La fecha que se jugará será la 9 con el clásico entre Universitario y Alianza Lima como el mayor atractivo.