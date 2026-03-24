¿Se podrá votar con DNI amarillo en estas elecciones 2026? Reniec lanza ÚLTIMO COMUNICADO sobre documento

Las Elecciones Generales 2026 llegan este domingo 12 de abril y los ciudadanos están alistándose para lo que será esta importante jornada en la que elegiremos cargos de presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del parlamento andino.



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Ante ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha confirmado información clave sobre lo que pasará con el Documento Nacional de Identidad (DNI) de los jóvenes que votan por primera vez y cumplen 18 años hasta el día de las votaciones.

Hace unas semanas se dio a conocer que los ciudadanos ya pueden acudir a sufragar con el DNI vencido o por vencer. Sin embargo, en el caso de los menores la situación varía. Conoce la nueva información que ha sido anunciada por la entidad correspondiente.

RENIEC hace anuncio sobre DNI amarillo

"Si cumples 18 años hasta el 12 de abril, día de las elecciones, ya estás en el padrón y podrás votar. Para ello, debes contar con DNI de mayor de edad. Recuerda que puedes tramitarlo desde los 17 años.", se lee en el mensaje compartido.

Elecciones Generales serán este próximo 12 de abril / FOTO: RENIEC

De esta manera, el RENIEC comunicó que aquellos ciudadanos que cumplan 18 años antes del día de los comicios, tienen ya el deber de sufragar, pero solo podrán hacerlo si cuentan con el DNI de adulto, es decir el azul o el electrónico.

Es importante tener en cuenta que a partir de los 17 años puedes cambiar tu DNI amarillo por un DNI azul o DNIe con tus datos e imagen actualizados para identificarte mejor.

¿Cómo actualizar el DNI de amarillo a azul?

Haz el pago de S/30.00 en el Banco de la Nación, Págalo.pe o agentes autorizados usando el código 02121.

Ve hacia una agencia de RENIEC o Centro MAC. No es necesario llevar foto física, ya que la toman en el lugar.

Si te lo solicitan, lleva una copia certificada del acta de nacimiento y un recibo de servicios (agua, luz, predial) no mayor a 6 meses.

Ahora puedes hacerle seguimiento en la página de RENIEC y, cuando esté al 100%, recogerlo personalmente.

Beneficios del DNI electrónico

El DNI electrónico (DNIe) permite obtener la identidad digital y agilidad en la realización de trámites en línea, además de firmar documentos digitalmente con plena validez legal, sustituyendo la firma manuscrita.