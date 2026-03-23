¿Debo asistir a las DOS FECHAS de capacitación presencial para elecciones 2026? Esto confirmó la ONPE

Se acercan cada vez más las Elecciones Generales 2026 en el Perú, por lo que es sumamente importante que cada uno de los ciudadanos, tanto electores como miembros de mesa, estén al tanto de la ÚLTIMA INFORMACIÓN sobre cómo se organizará esta jornada el próximo domingo 12 de abril.

En este contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ha venido resaltando datos relacionados a las capacitaciones presenciales para aquellos que fueron elegidos como presidente de mesa, secretario o tercer miembro. Estas ya tienen fechas fijadas en el calendario.

De acuerdo a lo que se sabe, los días establecidos para estas reuniones de instrucción electoral, estarán llevándose a cabo este domingo 29 de marzo y también el domingo 5 de abril. Encontrándonos a pocos días de la realización de los eventos, muchos se hacen preguntas alrededor de la asistencia.

Votaciones serán el próximo domingo 12 de abril / FOTO: ONPE

¿Se debe participar de ambas fechas de capacitación?

Aunque el cronograma de ONPE confirma que son dos días para capacitar, lo cierto es que no es obligatorio estar presente en ambas. De acuerdo a la disponibilidad de cada persona, se podrá evaluar cuál de las fechas conviene más y se adecúa a sus tiempos.

¿Cómo saber cuáles son los locales de capacitación en mi distrito?

Puedes averiguar en qué zonas hay locales de capacitación, ingresando a este LINK oficial: https://eg2026.onpe.gob.pe/locales-de-votacion. Estando dentro de la plataforma, solo deberás ingresar la fecha a la que vas a asistir y posterior a ello, elegir el departamento y distrito. Automáticamente, te lanzará la lista de los CCPP.

¿Cómo saber si eres miembro de mesa?

Para enterarte si fuiste designado en el cargo de miembro de mesa este 2026, solo tendrás que verificar este enlace: https://eg2026.onpe.gob.pe/electores-y-miembros-de-mesa/conoce-tu-local-de-votacion/. Coloca tu número DNI en el espacio en blanco y listo, la información se mostrará.

Capacitaciones virtuales

Si buscas prepararte de manera online, acude a este LINK: https://capacitate.onpe.gob.pe/ciudadano/auth, luego coloca tu DNI y fecha de nacimiento en el recuadro indicado.