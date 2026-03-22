Debate Presidencial del lunes 23 de marzo: ¿a qué hora inicia, dónde ver y qué candidatos participarán?

El debate presidencial de este lunes 23 de marzo marca el inicio de una serie de encuentros clave rumbo a las Elecciones Generales 2026 en Perú. Este espacio permitirá a los candidatos exponer sus principales propuestas ante la ciudadanía y contrastar ideas en temas prioritarios como seguridad, economía y lucha contra la corrupción.

Este será el primer día de 3 que se tienen pactados para la primera ronda de debates de cara a los comicios de abril, y contará con la presencia de diversos candidatos políticos que aspiran a ocupar el sillón presidencial. ¿A qué hora, dónde ver y quiénes participarán en esta jornada? A continuación, los detalles completos.

¿A qué hora es el Debate Presidencial de este lunes 23 de marzo?

La jornada comenzará a las 8.00 p. m. (hora peruana) y tendrá una duración aproximada de dos horas y media. El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, bajo un formato organizado por bloques temáticos y tiempos establecidos para cada intervención.

¿Dónde ver el primer Debate Presidencial EN VIVO?

La transmisión del Debate Presidencial se llevará a cabo por las siguientes plataformas:

TV Perú

Redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Canal de YouTube de La República

¿Qué candidatos participarán del Debate Presidencial este lunes 23 de marzo?

José Williams | Avanza País

José Luna | Podemos Perú

Yonhy Lescano | Cooperación Nacional

César Acuña | Alianza Para el Progreso

Alfonso López Chau | Ahora Nación

Marisol Pérez Tello | Primero La Gente

Álex Gonzáles | Partido Democracia Verde

Rafael López Aliaga | Renovación Popular

Wolfgang Grozo | Partido Político Integridad Democrática

Carlos Álvarez | Partido País para Todos

Fernando Olivera | Partido Frente de la Esperanza 2021

¿Cuáles son los temas y la dinámica del debate?