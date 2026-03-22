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Debate Presidencial del lunes 23 de marzo: ¿a qué hora inicia, dónde ver y qué candidatos participarán?
El debate presidencial del 23 de marzo en Perú marca el inicio de un ciclo crucial de encuentros hacia las Elecciones Generales 2026.
El debate presidencial de este lunes 23 de marzo marca el inicio de una serie de encuentros clave rumbo a las Elecciones Generales 2026 en Perú. Este espacio permitirá a los candidatos exponer sus principales propuestas ante la ciudadanía y contrastar ideas en temas prioritarios como seguridad, economía y lucha contra la corrupción.
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Este será el primer día de 3 que se tienen pactados para la primera ronda de debates de cara a los comicios de abril, y contará con la presencia de diversos candidatos políticos que aspiran a ocupar el sillón presidencial. ¿A qué hora, dónde ver y quiénes participarán en esta jornada? A continuación, los detalles completos.
¿A qué hora es el Debate Presidencial de este lunes 23 de marzo?
La jornada comenzará a las 8.00 p. m. (hora peruana) y tendrá una duración aproximada de dos horas y media. El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, bajo un formato organizado por bloques temáticos y tiempos establecidos para cada intervención.
¿Dónde ver el primer Debate Presidencial EN VIVO?
La transmisión del Debate Presidencial se llevará a cabo por las siguientes plataformas:
- TV Perú
- Redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
- Canal de YouTube de La República
¿Qué candidatos participarán del Debate Presidencial este lunes 23 de marzo?
- José Williams | Avanza País
- José Luna | Podemos Perú
- Yonhy Lescano | Cooperación Nacional
- César Acuña | Alianza Para el Progreso
- Alfonso López Chau | Ahora Nación
- Marisol Pérez Tello | Primero La Gente
- Álex Gonzáles | Partido Democracia Verde
- Rafael López Aliaga | Renovación Popular
- Wolfgang Grozo | Partido Político Integridad Democrática
- Carlos Álvarez | Partido País para Todos
- Fernando Olivera | Partido Frente de la Esperanza 2021
¿Cuáles son los temas y la dinámica del debate?
- Primer bloque: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad
- Segundo bloque: Pregunta por parte de la ciudadanía
- Tercer bloque: Integridad pública y lucha contra la corrupción
- Cuarto bloque: Mensaje final
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