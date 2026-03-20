Actualiza tu DNI antes de las Elecciones: Reniec extiende horario de atención hasta las 7:45 p. m., ¿en qué sedes?

Buenas noticias para todos los peruanos que quieren hacer uso de los servicios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ya que esta entidad del Estado peruano confirmó la ampliación del horario de atención en agencias de Lima hasta las 7:45 p.m. teniendo en cuenta las escasas semanas que quedan para celebrar las Elecciones Generales 2026 del próximo domingo 12 de abril.

Reniec atenderá en horario extendido en sedes de Lima antes de Elecciones 2026

Es necesario saber que esta ampliación de atención se realizará tan solo 4 agencias en Lima entre los días lunes 16 de marzo hasta el viernes 10 de abril de 2026. Si te preguntas cuál es el objetivo de esto, pues responde a que el Reniec quiere favorecer el trámite o recojo de DNI para que, en este caso los limeños, puedan asistir a votar sin inconvenientes.

Los locales de alta demanda, en ese sentido, atenderán a los ciudadanos desde las 7:45 a.m. hasta las 7:45 p.m. abarcado trámites como renovaciones, duplicados, solicitudes de DNI electrónico (en 2026 se han emitido más de 2 millones de DNIe).

La ampliación de horario está prevista para atender renovaciones, duplicados y solicitudes de DNI electrónico.

Qué sedes de Reniec en Lima atenderán en horario extendido

Si quieres saber cuáles son las sedes del Reniec en Lima que atenderán hasta las 7.45 p. m., medida que se extenderá hasta el 10 de abril, dos días antes de los comicios generales, son las siguientes:

Independencia: calle Los Andes 486, Urbanización Industrial Panamericana Norte.

calle Los Andes 486, Urbanización Industrial Panamericana Norte. Miraflores: avenida Ernesto Diez Canseco 230.

avenida Ernesto Diez Canseco 230. San Borja: avenida San Luis 1673, Urbanización Jacaranda II.

avenida San Luis 1673, Urbanización Jacaranda II. Chosica: jirón Chucuito 248.

Reniec reveló que se escogieron estas sedes debido a la elevada asistencia de público a las mismas. Una medida crucial en las vísperas de las Elecciones Generales, sino también en las venideras Elecciones Regionales y Municipales programadas para el 4 de octubre de 2026.