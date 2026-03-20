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AUMENTO de pensiones para maestros cesantes y jubilados a 3,300 soles: ¿cómo cobrar y desde cuándo aplica?
El incremento de pensiones para los docentes jubilados y cesantes del territorio, ha logrado autorizarse después de la decisión del Congreso.
¡Luz verde para esperado incremento! Maestros cesantes y jubilados del país, podrán beneficiarse con un nuevo aumento en sus respectivas pensiones, pues el Congreso de la República del Perú aprobó por insistencia la normativa que establece un depósito mínimo equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM)
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La medida ha sido probada por insistencia con 82 votos tras ser observada por el Ejecutivo, por lo que oficialmente el sector correspondiente de profesores tendrá la oportunidad de recibir una cifra mucho mayor a la ya acostumbrada, para así optimizar las condiciones financieras de miles de profesionales con pensiones bajas.
Maestros jubilados y cesados cobrarán incremento en pensiones / FOTO: MINEDU
Como se sabe, la propuesta había sido observada durante el mes de octubre del 2025 por la exmandataria Dina Boluarte, quien registró ciertos argumentos de inconstitucionalidad y falta de sustento técnico, dejando mucho más lejos la autorización respectiva para que se ejecute.
De acuerdo a lo que señala la ley, este nuevo monto a pagarse abarcará a docentes de educación básica regular, alternativa, especial y técnica-productiva. A continuación, te indicaremos más detalles en torno a lo que se sabe del AUMENTO hasta la fecha.
¿Cuál es el NUEVO MONTO de pensiones?
De acuerdo a lo señalado por el pleno del Congreso, se garantiza un incremento en las pensiones de los maestros jubilados y cesantes de todo el país a un monto de 3 300 soles.
¿Cuándo entra en vigencia la norma?
Aunque se ha logrado su aprobación, la norma todavía no ha entrado en vigencia, ya que todavía falta que se pueda dar su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, luego de ello corresponde la implementación, pero dependerá de la reglamentación.
Ahora, la decisión queda solo en manos del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación, organismos que deberán definir los mecanismos para que el incremento se haga efectivo y pueda llegar a abonarse en las cuentas de los maestros cesantes.
¿Quiénes son beneficiados con el incremento?
El aumento aplica para los jubilados de educación básica regular, alternativa, especial y técnica‑productiva amparados bajo los regímenes de los decretos ley 19990 y 20530, así como a quienes pertenecen a la Ley 29944 y a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones.
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