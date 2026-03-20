¡Casi 16 horas sin agua! Sedapal confirmó suspensión del servicio este 21 de marzo en 4 distritos

¡Sin agua en Lima! Varios distritos de la capital serán perjudicados con un nuevo corte de suministro durante este sábado 21 de marzo, por lo que se exhorta a los ciudadanos a tomar las precauciones del caso para evitar que se presenten inconvenientes con este servicio clave para el día a día.

En la más reciente información enviada por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) a través de su canal de difusión en WhatsApp, se detalla que los vecinos y vecinas de 4 zonas tendrán que soportar hasta 16 horas sin poder utilizar el recurso hídrico en sus hogares.

El Agustino, San Juan de Lurigancho, Ate y La Molina, son los distritos confirmados por la entidad para la interrupción programada para este fin de semana a raíz de la ejecución de diferentes trabajos de mantenimiento y reparación en los canales correspondientes de distribución.

Corte de agua programado para este 21 de marzo afectará distritos de Lima / FOTO: Sedapal

Corte de agua este sábado 21 de marzo

El Agustino

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Zonas: Urb. Serensa. Nueva sede Cuartel Policial, almacén central redes primarias micromedición, fábrica de pintura Qroma, A.H. Señor Virgen de Lourdes, Coop. Villa del Mar. Hospital Hipólito Unanue.

Motivo de la suspensión: Limpieza de reservorio.

Sector: 253.

Ate

Zonas afectadas: Urb. Los Robles de Ate 1ra etapa. Cuadrante: Asoc. Villa Los Robles, Asoc. María Reina de los Apóstoles, Asoc. Las 4 Palmeras, Asoc. Dongo y Dongo, Asoc. 8 de Diciembre.

Horario: De 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Sector 162.

También habrá corte de agua en el sector 152 desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.: A.H. Huaycán Zona V, X y K. UCV 165A-165B Ampliación 16 de Enero, UCV 163C Talleres 30 de Abril, UCV 237-238 R-P Talleres 30 de Abril parte alta, UCV 239.

San Juan de Lurigancho

Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

Horario de suspensión: Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m.

Áreas afectadas: Urb. El Club de Huachipa, A.H. Alta Paloma, A.H. Las Riveras de Huachipa, la Vizcachera, Asoc. Pro. Viv. Villa Santa Rosa de Huachipa, A.H. Las Brisas de Huachipa.

Sector 128.

La Molina

Zonas afectadas: Urb. Portada del Sol III etapa, Urb. Las Praderas de La Molina.

Horario del corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.Sector 199.

¿Cómo saber si hay corte de agua programado en mi sector?

Si quieres conocer sobre algún corte de agua programado por Sedapal en tu zona, solo tendrás que ingresar al siguiente LINK oficial: https://www.gob.pe/35074-consultar-las-zonas-donde-hay-cortes-de-agua-en-lima-y-callao, que es el sitio web oficial.

Luego de ello, se deberá presionar la sección consulta, en el que podrás colocar tu número de suministro (ubicado en tu recibo) o tu dirección para verificar la zona, hora de inicio y restablecimiento.