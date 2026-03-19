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¡A sacar los baldes! Corte de agua en Lima este viernes 20 de marzo: revisa las zonas afectadas y horarios
Este viernes 20 de marzo, Sedapal suspenderá temporalmente el servicio de agua potable en durante 8 horas, por trabajos técnicos. Conoce las zonas.
Este viernes 20 de marzo, el distrito de San Martín de Porres experimentará una interrupción temporal del servicio de agua potable debido a trabajos técnicos programados en la red de distribución por parte de Sedapal. ¿Quieres saber qué zonas se verán afectadas? En esta nota te compartimos el listado oficial.
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Ante la medida que realizará Sedapal, se recomienda a los vecinos tomar previsiones, como almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable durante la suspensión, mientras se ejecutan las labores que permitirán mejorar la continuidad y calidad del servicio.
Sedapal anuncia corte de agua en San Martín de Porres
Sedapal ejecutará trabajos de limpieza de reservorio en el sector 253 del distrito de San Martín de Porres, por lo que diversas zonas sufrirán corte de agua. El horario de suspensión será de 12.00 m. a 8.00 p. m. este 20 de marzo.
- A.H. Santa Cruz del Norte
- APV. Los Alcanfores
- APV. Casa Blanca
- APV. Los Nogales de San Diego I y II etapa
- APV. San Miguel Arcángel
- APV. San Pedro Chuquitanta
- APV. Villa Merlín
- Asoc. Prop. del Prog. Viv. Vista Hermosa
- Asoc. Prop. Virgen de Cocharcas II etapa
- Asoc. Viv. Villa Juanita
- Asoc. Viv. Los Reyes
- Asoc. Viv. Villa Victoria
- Asoc. Viv. Real Madrid III
- Asoc. Viv. Sr. del Santuario
- Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa
- Asoc. Prop. Portales de Monterrey III
- Asoc. Prop. Santa Teresa de Chuquitanta
- Asoc. San Diego Las Flores
- Asoc. Viv. Santa María
- PV. Corazón de Jesús
- PV. El Mirador de Chuquitanta
- PV. El Rosal
- PV. Las Flores de Chuquitanta
- PV. Las Golondrinas
- PV. La Virreina
- PV. Las Poncianas I etapa
- PV. Los Nogales III etapa
- PV. Los Portales de Monterrey
- PV. Praderas de Naranjal IV etapa
- PV. Atlanta
- PV. Residencial El Buen Jesús
- PV. Residencial El Rosal II
- PV. Residencial La Florida II etapa
- PV. Residencial La Perla II etapa.
Sedapal realizará trabajos y se suspenderá el servicio de agua potable.
¿Cómo consultar corte de agua de Sedapal?
Para consultar si habrá un corte de agua programado por Sedapal en tu zona, puedes acceder a sus canales oficiales, donde la entidad publica constantemente los avisos sobre interrupciones del servicio. Una de las formas más rápidas es ingresar a su página web oficial, en la sección de cortes programados.
Otra alternativa es revisar las redes sociales de Sedapal, como Facebook o X (antes Twitter), donde suelen difundir alertas en tiempo real sobre cortes de agua, zonas afectadas y horarios estimados de restablecimiento. Estas plataformas son útiles para obtener información actualizada y resolver dudas frecuentes de los usuarios.
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