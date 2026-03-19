¡A sacar los baldes! Corte de agua en Lima este viernes 20 de marzo: revisa las zonas afectadas y horarios

Este viernes 20 de marzo, el distrito de San Martín de Porres experimentará una interrupción temporal del servicio de agua potable debido a trabajos técnicos programados en la red de distribución por parte de Sedapal. ¿Quieres saber qué zonas se verán afectadas? En esta nota te compartimos el listado oficial.

Ante la medida que realizará Sedapal, se recomienda a los vecinos tomar previsiones, como almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable durante la suspensión, mientras se ejecutan las labores que permitirán mejorar la continuidad y calidad del servicio.

Sedapal anuncia corte de agua en San Martín de Porres

Sedapal ejecutará trabajos de limpieza de reservorio en el sector 253 del distrito de San Martín de Porres, por lo que diversas zonas sufrirán corte de agua. El horario de suspensión será de 12.00 m. a 8.00 p. m. este 20 de marzo.

A.H. Santa Cruz del Norte

APV. Los Alcanfores

APV. Casa Blanca

APV. Los Nogales de San Diego I y II etapa

APV. San Miguel Arcángel

APV. San Pedro Chuquitanta

APV. Villa Merlín

Asoc. Prop. del Prog. Viv. Vista Hermosa

Asoc. Prop. Virgen de Cocharcas II etapa

Asoc. Viv. Villa Juanita

Asoc. Viv. Los Reyes

Asoc. Viv. Villa Victoria

Asoc. Viv. Real Madrid III

Asoc. Viv. Sr. del Santuario

Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa

Asoc. Prop. Portales de Monterrey III

Asoc. Prop. Santa Teresa de Chuquitanta

Asoc. San Diego Las Flores

Asoc. Viv. Santa María

PV. Corazón de Jesús

PV. El Mirador de Chuquitanta

PV. El Rosal

PV. Las Flores de Chuquitanta

PV. Las Golondrinas

PV. La Virreina

PV. Las Poncianas I etapa

PV. Los Nogales III etapa

PV. Los Portales de Monterrey

PV. Praderas de Naranjal IV etapa

PV. Atlanta

PV. Residencial El Buen Jesús

PV. Residencial El Rosal II

PV. Residencial La Florida II etapa

PV. Residencial La Perla II etapa.

Sedapal realizará trabajos y se suspenderá el servicio de agua potable.

¿Cómo consultar corte de agua de Sedapal?

Para consultar si habrá un corte de agua programado por Sedapal en tu zona, puedes acceder a sus canales oficiales, donde la entidad publica constantemente los avisos sobre interrupciones del servicio. Una de las formas más rápidas es ingresar a su página web oficial, en la sección de cortes programados.

Otra alternativa es revisar las redes sociales de Sedapal, como Facebook o X (antes Twitter), donde suelen difundir alertas en tiempo real sobre cortes de agua, zonas afectadas y horarios estimados de restablecimiento. Estas plataformas son útiles para obtener información actualizada y resolver dudas frecuentes de los usuarios.