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Bono extraordinario para maestros: Estos son los montos por región que recibirán docentes y auxiliares
Los maestros peruanos podrán cobrar este beneficio cuyo monto va a variar dependiendo la región en la cual desempeñen funciones educativas. Conoce aquí los beneficios.
Los maestros son uno de los sectores más activos, pero también menos favorecidos en el Perú, con una deuda histórica por reivindicar; sin embargo, en los últimos tiempos se están llevando a cabo avances importantes, como el bono extraordinario que recibirán docentes y auxiliares, cuyos montos van a variar dependiendo de cada región.
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Maestros y docentes de escuelas públicas recibirán bono extraordinario
Este beneficio alcanza a los maestros y auxiliares provenientes de colegio públicos, la cual se oficializó mediante el Decreto Supremo N° 037-2026-EF del pasado 16 de marzo de 2026. Todo en ello en el marco de la transferencia de S/25 millones de soles dados por el Gobierno peruano para el presupuesto del sector público para el año fiscal 2026.
Sin embargo, hay que hacer una distinción que es fundamental para que no existan confusiones en la forma como al público al cual alcanzará este bono extraordinario, ya que beneficia a docentes contratados como nombrados que son maestros en instituciones de Educación Básica y Técnico-Productiva.
También abarca a los profesores y auxiliares dentro de las leyes N° 29944, 30328 y 30493, pero también de institutos técnicos que dan servicios en las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales, a los que laburan en centros educativos administrativos para las carteras de Interior y Defensa.
Recientemte, se aprobó el aumento de pensión a maestros peruanos hasta S/ 3.500.
Cómo se distribuirá el bono extraordinario para maestros por región
Recuerda este dato importante: este bono se entregará por única vez y fue un acuerdo tras las negociaciones de la comisión negociadora (para el periodo 2025-2026) entre el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) con el Ministerio de Educación, todo ello en cumplimiento de la Ley N° 31188, por lo que la distribución de los bonos tendrá estos montos, que van a variar dependiendo de la región.
- Gobierno Regional (GORE) de Madre de Dios: S/216.678.
- GORE de Moquegua: S/217.013.
- GORE de Tumbes: S/296.676.
- GORE de Tacna: S/317.379.
- GORE de Pasco: S/441.865.
- GORE de Callao: S/556.100.
- GORE de Apurímac: S/696.465.
- GORE de Amazonas: S/750.199.
- GORE de Huancavelica: S/752.611.
- GORE de Ica: S/755.492.
- GORE de Ucayali: S/792.141.
- GORE de Lambayeque: S/897.063.
- GORE de Lima: S/1.002.722.
- GORE de Ayacucho: S/1.006.273.
- GORE de Arequipa: S/1.009.958.
- GORE de Huánuco: S/1.057.729.
- GORE de San Martín: S/1.183.019.
- GORE de Áncash: S/1.356.951.
- GORE de Junín: S/1.431.388.
- GORE de Cusco: S/1.472.995.
- GORE de Puno: S/1.508.907.
- GORE de Loreto: S/1.709.371.
- GORE de La Libertad: S/1.724.312.
- GORE de Piura: S/1.855.595.
- GORE de Cajamarca: S/1.995.595.
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