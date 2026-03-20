Bono extraordinario para maestros: Estos son los montos por región que recibirán docentes y auxiliares

Los maestros son uno de los sectores más activos, pero también menos favorecidos en el Perú, con una deuda histórica por reivindicar; sin embargo, en los últimos tiempos se están llevando a cabo avances importantes, como el bono extraordinario que recibirán docentes y auxiliares, cuyos montos van a variar dependiendo de cada región.

Maestros y docentes de escuelas públicas recibirán bono extraordinario

Este beneficio alcanza a los maestros y auxiliares provenientes de colegio públicos, la cual se oficializó mediante el Decreto Supremo N° 037-2026-EF del pasado 16 de marzo de 2026. Todo en ello en el marco de la transferencia de S/25 millones de soles dados por el Gobierno peruano para el presupuesto del sector público para el año fiscal 2026.

Sin embargo, hay que hacer una distinción que es fundamental para que no existan confusiones en la forma como al público al cual alcanzará este bono extraordinario, ya que beneficia a docentes contratados como nombrados que son maestros en instituciones de Educación Básica y Técnico-Productiva.

También abarca a los profesores y auxiliares dentro de las leyes N° 29944, 30328 y 30493, pero también de institutos técnicos que dan servicios en las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales, a los que laburan en centros educativos administrativos para las carteras de Interior y Defensa.

Recientemte, se aprobó el aumento de pensión a maestros peruanos hasta S/ 3.500.

Cómo se distribuirá el bono extraordinario para maestros por región

Recuerda este dato importante: este bono se entregará por única vez y fue un acuerdo tras las negociaciones de la comisión negociadora (para el periodo 2025-2026) entre el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) con el Ministerio de Educación, todo ello en cumplimiento de la Ley N° 31188, por lo que la distribución de los bonos tendrá estos montos, que van a variar dependiendo de la región.