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¿Qué hago si no puedo ir a Reniec a renovar mi DNI? Hazlo desde tu smartphone o PC con pagalo.pe en pocos pasos

Págalo.pe es una plataforma oficial que permite realizar el pago de servicios y trámites en diversas entidades del Estado peruano, siendo un gran alivio para millones de peruanos.

Joel Dávila
Puedes acceder desde una PC o cualquier teléfono celular.
Puedes acceder desde una PC o cualquier teléfono celular. | Composición Joel Davila/Líbero
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Imagina que un día pierdes, te roban o, simplemente, ya caducó tu DNI, pero por temas de tiempo, trabajo, o cualquier otro motivo, no puedes acudir al Reniec para tramitar la renovación de tu Documento Nacional de Identidad. Sin embargo, el Estado peruano cuenta con una plataforma virtual para hacer el respectivo pago en esta como en otras entidades estatales.

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Renueva tu DNI pagando en págalo.pe

Se trata de pagalo.pe, una plataforma disponible en todo dispositivo electrónico, ya sea para laptop/PC, pero también en celulares Android, iPhone (iOS) y móviles Huawei. Se trata de un sistema en el que podrás cancelar el monto de tu trámite sin necesidad de acudir a una agencia del Reniec o del Banco de la Nación.

En el caso que quieras renovar tu Documento Nacional de Identidad (DNI), si quieres mantener el DNI azul, entonces el costo es de S/30, previamente digitando el código 02121. Por otro lado, si deseas renovar el DNI electrónico, el precio a pagar es de S/41, recordando que el código a escribir es el 00525.

Por ello, lo que debes hacer es lo siguiente.

  • Ingresa a pagalo.pe en tu PC o dispositivo móvil.
  • (De forma opcional), crea tu cuenta con usuario y contraseña.
  • En la barra de búsqueda, digita el código 02121 para el DNI azul y 00525 para el DNI electrónico.
  • Coloca tu número de DNI, verifica el monto a pagar y luego presiona en Agregar al carrito.
  • Luego debes realizar en pago con tarjeta de débito o crédito.
  • Hecha la transacción, busca el archivo e imprímelo y guárdalo en tu dispositivo.
DNI GRATIS este jueves 26 de marzo: Conoce el distrito donde se realizará la campaña y los requisitos.

Con el tiempo, el estado peruano tiene por objetivo dejar en uso, únicamente, el DNI electrónico.

Renovar DNI de forma 100% virtual

Es posible hacer todo el trámite de forma virtual, pero para ello debes descargar la aplicación DNI Biofacial y seguir al pie de la letra todo lo que te pedirá el sistema. Si esta opción te interesa, estos son los pasos que debes seguir:

  • En tu PC, laptop, tablet o celular, instala la aplicación DNI Biofacial.
  • Dentro de la app, completa tus datos, acepta los términos y condiciones.
  • Lo siguiente es ingresar a este enlace.
  • Llena los datos que te solicite el sistema y presiona en Validar.
  • Ahora, debes digitar el número de comprobante de pago que hiciste antes en pagalo.pe.
  • El sistema comprobará los datos de la aplicación con los datos ingresados (recuerda que la información en ambas plataformas debe ser la misma).
  • Lo siguiente a hacer es escoger la agencia de Reniec dónde recogerás tu DNI renovado.
  • Hecho esto, revisa el correo electrónico que diste durante el proceso, ya que ahí llegará el reporte del trámite.
  • Para hacer seguimiento a tu solicitud, ingresa a Consultas del Estado del Trámite del Reniec. Cuando el proceso esté al 100%, quiere decir que ya puedes acercarte a la agencia del Reniec que elegiste para recoger tu nuevo DNI.
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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