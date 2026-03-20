¿Qué hago si no puedo ir a Reniec a renovar mi DNI? Hazlo desde tu smartphone o PC con pagalo.pe en pocos pasos

Imagina que un día pierdes, te roban o, simplemente, ya caducó tu DNI, pero por temas de tiempo, trabajo, o cualquier otro motivo, no puedes acudir al Reniec para tramitar la renovación de tu Documento Nacional de Identidad. Sin embargo, el Estado peruano cuenta con una plataforma virtual para hacer el respectivo pago en esta como en otras entidades estatales.

Renueva tu DNI pagando en págalo.pe

Se trata de pagalo.pe, una plataforma disponible en todo dispositivo electrónico, ya sea para laptop/PC, pero también en celulares Android, iPhone (iOS) y móviles Huawei. Se trata de un sistema en el que podrás cancelar el monto de tu trámite sin necesidad de acudir a una agencia del Reniec o del Banco de la Nación.

En el caso que quieras renovar tu Documento Nacional de Identidad (DNI), si quieres mantener el DNI azul, entonces el costo es de S/30, previamente digitando el código 02121. Por otro lado, si deseas renovar el DNI electrónico, el precio a pagar es de S/41, recordando que el código a escribir es el 00525.

Por ello, lo que debes hacer es lo siguiente.

Ingresa a pagalo.pe en tu PC o dispositivo móvil.

(De forma opcional), crea tu cuenta con usuario y contraseña.

En la barra de búsqueda, digita el código 02121 para el DNI azul y 00525 para el DNI electrónico.

Coloca tu número de DNI, verifica el monto a pagar y luego presiona en Agregar al carrito.

Luego debes realizar en pago con tarjeta de débito o crédito.

Hecha la transacción, busca el archivo e imprímelo y guárdalo en tu dispositivo.

Con el tiempo, el estado peruano tiene por objetivo dejar en uso, únicamente, el DNI electrónico.

Renovar DNI de forma 100% virtual

Es posible hacer todo el trámite de forma virtual, pero para ello debes descargar la aplicación DNI Biofacial y seguir al pie de la letra todo lo que te pedirá el sistema. Si esta opción te interesa, estos son los pasos que debes seguir: