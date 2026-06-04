Minedu suspende clases escolares del viernes 5 al lunes 8 de junio por segunda vuelta: ¿qué colegios aplican?

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la suspensión de clases escolares desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de junio en las instituciones educativas que serán utilizadas como locales de votación durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. La medida tiene como finalidad facilitar la instalación de mesas, la organización del proceso electoral y el posterior acondicionamiento de los colegios tras la jornada de sufragio.

Comunicado del Minedu sobre la suspensión de clases por las elecciones 2026.

“Desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de junio, un total de 10 131 instituciones educativas públicas y privadas quedarán a disposición exclusiva de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones generales, programada para el domingo 7 de junio.”, se informó mediante un comunicado.

Ante esta medida, miles de estudiantes no asistirán presencialmente a las aulas durante esos días, mientras que las autoridades educativas coordinarán las acciones necesarias para garantizar el normal desarrollo de los comicios del domingo 7 de junio. Asimismo, se aseguró la recuperación de clases de los escolares de manera presencial.

Es importante precisar que la suspensión de clases escolares del viernes 5 al domingo 8 de junio no se aplicará a nivel nacional, sino únicamente en las instituciones educativas del país que hayan sido habilitadas como locales de votación para la segunda vuelta electoral.

Por otro lado, se indicó que serán las direcciones regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) las encargadas de definir los mecanismos para recuperar las horas de clase en los colegios que participen como sedes del proceso electoral.