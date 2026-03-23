Alianza Lima o Los Chankas: ¿Qué club tiene el fixture más difícil en el Torneo Apertura?

Acabó la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 y la Liga 1 tiene a Alianza Lima y Los Chankas como los dos líderes absolutos en la tabla de posiciones con 20 puntos cada uno. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿Cuál de los clubes tiene un fixture más complicado para sacar ventaja y complicarse en el primer campeonato del año? Te lo contamos.

Alianza Lima o Los Chankas: ¿Qué equipo tiene el fixture más difícil en el Torneo Apertura 2026?

Con 9 jornadas por disputar, a Alianza le quedan 4 partidos como local y 5 como visitante. Destaca el enfrentamiento ante Universitario de Deportes en el primer clásico del año, siendo uno de los encuentros más complicados.

También tendrán que visitar el calor de Piura (ante Atlético Grau) y la altura de Tarma, Cajamarca y Cusco (ante ADT, FC Cajamarca y Cienciano, respectivamente).

En la penúltima fecha (16), el equipo blanquiazul se enfrentará a los Chankas en un duelo que podría definir al campeón del Torneo Apertura 2026, pero se llevará a cabo en Matute.

Alianza Lima venció 2-0 a Juan Pablo II en la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

Por otro lado, el Club Deportivo Los Chankas también tiene pendientes 9 encuentros en su calendario, en los cuales deberá salir de Andahuaylas en 4 ocasiones y jugar como local en 5 oportunidades.

Aunque no se enfrentará a un rival clásico como Alianza, tendrá que medirse contra el equipo dirigido por Pablo Guede en la jornada 16. Este duelo es crucial y se jugará en terreno llano, lejos de la altura.

En resumen, el equipo que enfrentaría más dificultades en el calendario restante del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 es Alianza Lima, ya que jugará 5 partidos como visitante entre la altura y el calor, alejándose del Estadio Alejandro Villanueva, y además tendrá un enfrentamiento crucial contra Universitario de Deportes.

Los Chankas ganó 3-2 a Sporting Cristal en la jornada 8 del Torneo Apertura 2026

Fixture de Alianza Lima en Torneo Apertura 2026

Fecha 9: Universitario vs Alianza Lima

Fecha 10: ADT vs. Alianza Lima

Fecha 11: Alianza Lima vs. Cusco FC

Fecha 12: Atlético Grau vs. Alianza Lima

Fecha 13: Alianza Lima vs. CD Moquegua

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima

Fecha 16: Alianza Lima vs. Los Chankas

Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima

Fixture de Los Chankas en Torneo Apertura 2026