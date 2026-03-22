San Lorenzo se olvidó de Pablo Guede y decidió contratar a exDT de la U: "Asume mañana"

Pablo Guede recientemente estuvo en el ojo de la tormenta, al menos para los hinchas de Alianza Lima, debido a que recibió una oferta de San Lorenzo y diversos medios argentinos aseguraban que había aceptado, dejando a los blanquiazules en un momento clave de la temporada. Ahora, el ‘Ciclón’ olvidó al DT debido a que contrató a un exentrenador de la ‘U’.

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Como sabemos, el pasado sábado 21 de marzo los de Matute vencieron en casa 2-0 a Juan Pablo II y alcanzaron la cima de la Liga 1 2026. Tras el duelo del Torneo Apertura, el estratega argentino brindó una conferencia de prensa y ahí aseguró que sí, su representante recibió una propuesta laboral, pero él decidió rechazarla porque está totalmente comprometido con los victorianos.

San Lorenzo olvidó a Pablo Guede

En ese sentido, ahora San Lorenzo decidió pasar de página y buscar a un nuevo director técnico. Según el periodista César Luis Merlo, conocido por dar información acertada sobre las transferencias en todo el continente americano, reveló que los ‘Cuervos’ han llegado a un acuerdo con un director técnico que hasta hace poco estaba en la ‘U’.

“Gustavo Álvarez es el nuevo entrenador de San Lorenzo. Asume mañana, firma hasta diciembre y debuta frente a Riestra. Él pidió dirigir el miércoles pese a tener poco tiempo de trabajo y eso cayó bien a la directiva”, indicó el mencionado comunicador. Como sabemos, el año pasado estuvo dirigiendo a la Universidad de Chile, conjunto que eliminó a Alianza Lima de la Copa Sudamericana y con quien ya existe cierto grado de rivalidad internacional.

Gustavo Álvarez incluso fue voceado como DT de la selección peruana hace unos meses.

De esta forma, ahora San Lorenzo ya cuenta con director técnico y dio por cerrado el tema con Pablo Guede. Si bien no se sabe a ciencia cierta por qué se cayó el traspaso que estaba bien encaminado, lo cierto es que el director técnico está totalmente concentrado en la Liga 1 2026.

¿Qué clubes ha dirigido Gustavo Álvarez?

Estos han sido sus equipos: