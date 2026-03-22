Atlético Mineiro restó importancia a Cienciano y hasta modificó el escudo del 'Papá'

Se llevó a cabo el sorteo de la Conmebol para la Copa Sudamericana 2026 y Cienciano quedó emparejado con Atlético Mineiro, Academia Puerto Cabello y Juventud. En ese sentido, el club de Brasil se pronunció en redes sociales y le restó importancia a la historia del ‘Papá’ debido a que incluso modificó su escudo.

Como sabemos, el cuadro imperial es el único representante del Perú en haber conseguido trofeos internacionales en toda la historia de nuestro balompié. En el 2003 se hizo con la Copa Sudamericana tras vencer a River Plate y en el 2004 ganó la Recopa Sudamericana gracias a su victoria sobre Boca Juniors.

Sin embargo, esto poco o nada le importó a Atlético Mineiro, quien en su cuenta oficial de ‘X’ compartió una imagen con los rivales que deberá enfrentar en el torneo continental. Dentro de ella está el escudo de Cienciano, pero hay un enorme detalle que causó incomodidad en los hinchas imperiales y a continuación te dejamos la foto para ver si te percatas del detalle.

La publicación de Atlético Mineiro.

Tal y como se observa, al ‘Papá’ le faltan las dos estrellas en la ‘cabeza’ que representan la obtención de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana. Es decir, el cuadro brasileño le restó importancia a la historia del club incaico e hizo caso omiso a los trofeos Conmebol que ha ganado en el pasado.

Prensa brasileña destacó a Cienciano

El conocido portal Globo de Brasil se refirió también a Atlético Mineiro y sus rivales en el campeonato continental. “Atlético Mineiro se enfrentará a su rival más difícil, Cienciano, en Cusco, Perú, a gran altitud. Los otros rivales son Puerto Cabello de Venezuela y Juventud de Uruguay. El equipo cuenta con un trofeo de la Copa Sudamericana en su vitrina. En 2003, derrotó a River Plate en la final, convirtiéndose en el único equipo peruano en ganar un título en competiciones de la CONMEBOL (incluidas la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores)”, indicó.