0
EN DIRECTO
Previa Real Madrid vs Atlético Madrid
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Atlético Mineiro restó importancia a Cienciano y hasta modificó el escudo del 'Papá'

Atlético Mineiro 'minimizó' a Cienciano, futuro rival en la Copa Sudamericana, al realizar una publicación en la que le cambió el escudo oficial.

Francisco Esteves
Atlético Mineiro restó importancia a Cienciano.
Atlético Mineiro restó importancia a Cienciano. | Foto: Atlético Mineiro - X.
COMPARTIR

Se llevó a cabo el sorteo de la Conmebol para la Copa Sudamericana 2026 y Cienciano quedó emparejado con Atlético Mineiro, Academia Puerto Cabello y Juventud. En ese sentido, el club de Brasil se pronunció en redes sociales y le restó importancia a la historia del ‘Papá’ debido a que incluso modificó su escudo.

Flamengo anunció a talentoso peruano

PUEDES VER: Flamengo da el batacazo y anuncia de forma inesperada a talentoso peruano: "En casa"

Como sabemos, el cuadro imperial es el único representante del Perú en haber conseguido trofeos internacionales en toda la historia de nuestro balompié. En el 2003 se hizo con la Copa Sudamericana tras vencer a River Plate y en el 2004 ganó la Recopa Sudamericana gracias a su victoria sobre Boca Juniors.

Sin embargo, esto poco o nada le importó a Atlético Mineiro, quien en su cuenta oficial de ‘X’ compartió una imagen con los rivales que deberá enfrentar en el torneo continental. Dentro de ella está el escudo de Cienciano, pero hay un enorme detalle que causó incomodidad en los hinchas imperiales y a continuación te dejamos la foto para ver si te percatas del detalle.

Atlético Mineiro, Cienciano, Copa Sudamericana

La publicación de Atlético Mineiro.

Tal y como se observa, al ‘Papá’ le faltan las dos estrellas en la ‘cabeza’ que representan la obtención de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana. Es decir, el cuadro brasileño le restó importancia a la historia del club incaico e hizo caso omiso a los trofeos Conmebol que ha ganado en el pasado.

Prensa brasileña destacó a Cienciano

El conocido portal Globo de Brasil se refirió también a Atlético Mineiro y sus rivales en el campeonato continental. “Atlético Mineiro se enfrentará a su rival más difícil, Cienciano, en Cusco, Perú, a gran altitud. Los otros rivales son Puerto Cabello de Venezuela y Juventud de Uruguay. El equipo cuenta con un trofeo de la Copa Sudamericana en su vitrina. En 2003, derrotó a River Plate en la final, convirtiéndose en el único equipo peruano en ganar un título en competiciones de la CONMEBOL (incluidas la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores)”, indicó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO, domingo 22 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

  2. Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano