En Brasil se refieren a Cienciano, rival de Mineiro en la Sudamericana, con duro calificativo: "Un rival..."

Tras revelarse los enfrentamientos de la Copa Sudamericana, la prensa brasileña mostró su sorpresa luego de conocerse que Atlético Mineiro estará jugando en la altura de Cusco ante Cienciano. El partido ya tiene fecha y hora para jugarse en el Inca Garcilaso de la Vega.

Cienciano es uno de los equipos más referentes del fútbol peruano y en la nueva edición de la Sudamericana, se volverá a ver las caras contra Atlético Mineiro. En Brasil no dejaron pasar la oportunidad de comentar este emocionante duelo y se refirieron al presente del equipo cusqueño.

Prensa brasileña se refiere a Cienciano con duro calificativo

En medio de la expectativa por el debut de los equipos peruanos en las competiciones internacionales, la prensa en Brasil no dudó en apuntar contra la dificultad que tendrá Atlético Mineiro al enfrentarse a Cienciano. Los cusqueños buscarán avanzar a los playoffs, por lo que tendrán que asegurar las victorias como locales.

“Atlético Mineiro se enfrentará a su rival más difícil, Cienciano, en Cusco, Perú, a gran altitud. Los otros rivales son Puerto Cabello de Venezuela y Juventud de Uruguay. El equipo cuenta con un trofeo de la Copa Sudamericana en su vitrina. En 2003, derrotó a River Plate en la final, convirtiéndose en el único equipo peruano en ganar un título en competiciones de la CONMEBOL (incluidas la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores)”, señala el portal Globo sobre el destacado equipo peruano.

Cienciano jugará ante Atlético Mineiro en la Sudamericana 2026.

La última vez que Atlético Mineiro jugó contra Cienciano fue en la fase de grupos de la Copa Sudamericana de la edición pasada. Ambos partidos quedaron en empate y no se sacaron mayores diferencias.

¿Cuándo juegan Cienciano vs Atl. Mineiro en Cusco?

Cienciano estará recibiendo a Atlético Mineiro el miércoles 29 de abril por la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana. Los otros rivales de los cusqueños serán Juventud de Uruguay y Puerto Cabello de Venezuela.